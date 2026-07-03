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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 58χρονος που προσπάθησε να πνίξει 8χρονο με μαξιλάρι

58χρονος
clock 18:13 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 58χρονος που κατηγορείται για την επίθεση σε βάρος 8χρονου παιδιού σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για απειλή και εξύβριση κατά συρροή.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει το παιδί, παραδέχθηκε όμως ότι το χαστούκισε, ενώ φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, ο 58χρονος μπήκε στο σπίτι κατά την απουσία της και επιτέθηκε στον 8χρονο, χτυπώντας τον και πιέζοντας ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του μπροστά στον 11χρονο αδελφό του. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ το παιδί αναμένεται να υποστηριχθεί από παιδοψυχολόγο λόγω της ψυχολογικής επιβάρυνσης που υπέστη.

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