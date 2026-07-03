Κρήτη - βίντεο σοκ: Προσπέραση από οδηγό βυτιοφόρου που "κόβει" την ανάσα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε στον δρόμο του Αεροδρομίου Χανίων, έναν από τους πιο πολυσύχναστους άξονες της περιοχής λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύει το zarpanews.gr, βυτιοφόρο επιχείρησε επανειλημμένα να ειδοποιήσει προπορευόμενο όχημα να παραχωρήσει χώρο, χρησιμοποιώντας φώτα και ηχητικά σήματα.

Ο οδηγός του ΙΧ προχώρησε τελικά σε ελιγμό προσπέρασης, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα, την ώρα που διερχόταν όχημα από το αντίθετο ρεύμα, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Κολωνάκια ξανά στην παραλιακή – Έρχονται και σε δρόμους του κέντρου

Ηράκλειο: «Χρυσά» τα ενοίκια για τους φοιτητές – Αναζητούν σπίτι πριν τις βάσεις