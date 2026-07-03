ΠΑΡ.03 Ιου 2026 10:10
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: "Πέταξε" και τον Ιούνιο - Εντυπωσιακά στοιχεία

αεροδρομιο ηρακλειου επιβατες
clock 08:07 | 03/07/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ανοδική πορεία συνεχίζει να καταγράφει το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς τα στοιχεία του Ιουνίου και του πρώτου εξαμήνου του 2026 δείχνουν αυξημένη συνολική επιβατική κίνηση, με τη διεθνή ζήτηση να παραμένει ο βασικός μοχλός ενίσχυσης και την Κρήτη να διατηρεί τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Τον Ιούνιο του 2026 οι αφίξεις εσωτερικού σημείωσαν μικρή κάμψη, φτάνοντας τους 83.567 επιβάτες έναντι 84.777 τον Ιούνιο του 2025, καταγράφοντας μείωση 1,43%. Αντίθετα, στις διεθνείς αφίξεις σημειώθηκε άνοδος 1,94%, με 637.914 επιβάτες έναντι 625.773 πέρυσι, γεγονός που αντιστάθμισε τη μικρή πτώση στο εσωτερικό σκέλος.

Στις βασικές αγορές που τροφοδοτούν την επιβατική κίνηση κυριαρχεί η Γερμανία με 167.726 αφίξεις, ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 111.411, η Γαλλία με 58.058, η Πολωνία με 44.456, η Ολλανδία με 30.184 και το Ισραήλ με 27.846 επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ευρωπαϊκή ζήτηση.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η πίεση της θερινής περιόδου, με την Κυριακή 28 Ιουνίου να καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια κίνηση του μήνα, όταν πραγματοποιήθηκαν 361 κινήσεις αεροσκαφών και διακινήθηκαν 61.749 επιβάτες.

Θετικά κινήθηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπου οι αφίξεις εσωτερικού ανήλθαν σε 450.460 επιβάτες, αυξημένες κατά 1,1% σε σχέση με το 2025, ενώ οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τους 1.466.490 επιβάτες, παρουσιάζοντας άνοδο 7%.

Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026 διακινήθηκαν 3.473.938 επιβάτες μέσω του αεροδρομίου Ηρακλείου, καταγράφοντας αύξηση 5,95% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο - ηλεκτρικά πατίνια: Εκατοντάδες πρόστιμα τον Ιούνιο από την Τροχαία

Ηράκλειο: Τραγωδία με 60χρονο που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Ηράκλειο: «Χρυσά» τα ενοίκια για τους φοιτητές – Αναζητούν σπίτι πριν τις βάσεις

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Επιβατική Κίνηση Αεροδρόμιο Ηρακλείου Τουρίστες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis