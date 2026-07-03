Αεροδρόμιο Ηρακλείου: "Πέταξε" και τον Ιούνιο - Εντυπωσιακά στοιχεία

Ανοδική πορεία συνεχίζει να καταγράφει το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς τα στοιχεία του Ιουνίου και του πρώτου εξαμήνου του 2026 δείχνουν αυξημένη συνολική επιβατική κίνηση, με τη διεθνή ζήτηση να παραμένει ο βασικός μοχλός ενίσχυσης και την Κρήτη να διατηρεί τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Τον Ιούνιο του 2026 οι αφίξεις εσωτερικού σημείωσαν μικρή κάμψη, φτάνοντας τους 83.567 επιβάτες έναντι 84.777 τον Ιούνιο του 2025, καταγράφοντας μείωση 1,43%. Αντίθετα, στις διεθνείς αφίξεις σημειώθηκε άνοδος 1,94%, με 637.914 επιβάτες έναντι 625.773 πέρυσι, γεγονός που αντιστάθμισε τη μικρή πτώση στο εσωτερικό σκέλος.

Στις βασικές αγορές που τροφοδοτούν την επιβατική κίνηση κυριαρχεί η Γερμανία με 167.726 αφίξεις, ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 111.411, η Γαλλία με 58.058, η Πολωνία με 44.456, η Ολλανδία με 30.184 και το Ισραήλ με 27.846 επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ευρωπαϊκή ζήτηση.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η πίεση της θερινής περιόδου, με την Κυριακή 28 Ιουνίου να καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια κίνηση του μήνα, όταν πραγματοποιήθηκαν 361 κινήσεις αεροσκαφών και διακινήθηκαν 61.749 επιβάτες.

Θετικά κινήθηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπου οι αφίξεις εσωτερικού ανήλθαν σε 450.460 επιβάτες, αυξημένες κατά 1,1% σε σχέση με το 2025, ενώ οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τους 1.466.490 επιβάτες, παρουσιάζοντας άνοδο 7%.

Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026 διακινήθηκαν 3.473.938 επιβάτες μέσω του αεροδρομίου Ηρακλείου, καταγράφοντας αύξηση 5,95% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

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