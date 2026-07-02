Εμπρησμοί στην Θεσσαλονίκη: Στα ίχνη των δραστών - Βρέθηκε η μηχανή, «κλειδί» τα βίντεο από κάμερες

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, με τα πρώτα βίντεο από κάμερες ασφαλείας να δίνουν ίχνη για τους δράστες.

Αυτήν τη στιγμή, κατά προτεραιότητα, αυτό που έχει ζητηθεί από τους αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής, είναι να εξετάσουν προσεκτικά τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. Τα στελέχη έχουν εντοπίσει τουλάχιστον ένα μηχανάκι που χρησιμοποίησαν οι δράστες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN.

Πρόκειται για μηχανή μικρού κυβισμού και γίνεται η ανάλυση ώστε να διαπιστωθεί ο αριθμός κυκλοφορίας, ενώ, εξετάζεται αν το συγκεκριμένο όχημα είχε περάσει τις προηγούμενες μέρες από το σημείο, ώστε να προετοιμαστεί το «χτύπημα» με τα γκαζάκια.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, με τους στρατολόγους τους να βρίσκονται μακριά. Επίσης, ένα από τα πρόσωπα φαίνεται στο βίντεο πολύ καθαρότερα από τα άλλα δύο που φορούσαν κράνη, ωστόσο, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο άτομο, όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ.

Βρέθηκε υπόλειμμα μονωτικής ταινίας σε εμπρηστικό μηχανισμό

Εξάλλου σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εντόπισαν υπολείμματα μονωτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα σπίτια, πάνω στα οποία ελπίζουν ότι θα βρουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το υπόλειμμα από την μονωτική ταινία που χρησιμοποιήθηκε στα τρία κτήρια, δεν βρέθηκε στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά σε ένα από τα άλλα δύο, των Ζήση Ιωακείμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη.

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