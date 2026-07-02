Ηράκλειο: Ένοχος ο 68χρονος για τον θάνατο της Κάλλιας Λάμα - Δικαίωση για την οικογένεια

Ποινή κάθειρξης οκτώ ετών με ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση επιβλήθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στον 68χρονο κατηγορούμενο για το θανατηφόρο τροχαίο που στέρησε τη ζωή στην 32χρονη μητέρα Κάλλια Λάμα. Η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε σήμερα, βάζοντας τέλος σε μια δικαστική οδύσσεια επτά ετών που περιλάμβανε οκτώ αναβολές.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου το 2019, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας. Η 32χρονη Κάλλια, μητέρα ενός ανήλικου παιδιού, επέβαινε σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε ο αρραβωνιαστικός της. Το τροχαίο προκλήθηκε όταν το αυτοκίνητο του 68χρονου επιχείρησε να κάνει αναστροφή, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η τραγική απώλεια της 32χρονης είχε προκαλέσει έντονη συγκίνηση, ενώ η οικογένειά της ζητούσε δικαίωση όλα αυτά τα χρόνια. Η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στην πολύχρονη δικαστική διαδικασία γύρω από την υπόθεση.

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