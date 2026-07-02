Δήμος Βιάννου: Αυτό είναι το νέο Προεδρείο και η Δημοτική Επιτροπή

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη θητεία ο κ. Μανώλης Κονδυλάκης, μέσα από την φανερή ψηφοφορία -στη διάρκεια ειδικής, δια ζώσης συνεδρίασης - που έλαβε χώρα



την Πέμπτη 02 Ιουλίου, στο Δημαρχείο Βιάννου.

Ο κ. Κονδυλάκης, προτάθηκε εκ νέου από τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Παύλο Μπαριτάκη για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόταση που έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη του Σώματος. Αντίστοιχα, στη θέση του Αντιπροέδρου εκλέχτηκε ομόφωνα ο κ. Κωσταντίνος Μωϋσάκης, που προτάθηκε από τη μειοψηφία, ενώ ομόφωνα εκλέχθηκε στη θέση του Γραμματέα η κ. Ελευθερία Ψαράκη, η οποία προτάθηκε από την πλειοψηφία.

Τη συγκρότηση του νέου Προεδρείου ακολούθησε η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου, της οποίας θα προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Κονδυλάκης.

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Αναλυτικά τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας:

Τακτικά μέλη:



1.Καρτσάκης Θεόδωρος



2.Βιαννιτάκης Γεώργιος



3.Μωυσάκης Κωσταντίνος



4.Βασιλάκης Κωσταντίνος



Αναπληρωματικά μέλη:



1.Μητσόπουλος Δημήτριος



2.Γιαμαλάκης Σπυρίδων

Ο Δήμαρχος κ. Παύλος Μπαριτάκης, συνεχάρη τους νεοεκλεγέντες και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα. Εξέφρασε δε τη βεβαιότητά του, ότι και η νέα θητεία τους θα είναι εξίσου δημιουργική και παραγωγική.

Παράλληλα, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μανώλη Κονδυλάκη, για την υπεύθυνη και ουσιαστική προσφορά του κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του. Τέλος ζήτησε από όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία που υπάρχει, με στόχο την πρόοδο και την ευημερία του Δήμου Βιάννου.

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