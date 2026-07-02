Θεσσαλονίκη: Η φονική επίθεση ανάβει «φωτιές» στο πολιτικό σκηνικό

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά την τριπλή επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να συνδέσει το περιστατικό με ένα ευρύτερο πλαίσιο ανοχής απέναντι σε φαινόμενα βίας, αποδίδοντας ηθικές ευθύνες στα κόμματα της αριστεράς, παρά την καταδίκη χωρίς αστερίσκους από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί απορρίπτονται, με τα κόμματα να καταδικάζουν την επίθεση, αλλά και να κάνουν λόγο για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης ενός σοβαρού ποινικού περιστατικού.

ΕΛ.Α.Σ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ προέβησαν σε ξεκάθαρες δηλώσεις καταδίκης χωρίς αστερίσκους, ωστόσο για την κυβέρνηση αυτό δεν ήταν αρκετό, καθώς επιχειρεί να βάλει στο «στόχαστρό» της τον… Αλέξη Τσίπρα.

Την αρχή έκανε ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς υποστήριξε πως η Αριστερά διαχρονικά αντιτάχθηκε σε μέτρα ενίσχυσης της αστυνόμευσης, αυστηροποίησης του ποινικού πλαισίου και περιορισμού της αποφυλάκισης καταδικασμένων για τρομοκρατία. Επίσης συνέδεσε, κατά την άποψή του, τη χρήση του ονόματος «ΕΛΑΣ» από τον Αλέξη Τσίπρα με διχαστική πολιτική ρητορική και υποστήριξε ότι η ανοχή σε βανδαλισμούς και επιθέσεις κατά πολιτικών μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση της βίας, κάνοντας μάλιστα αναφορά στην πορεία που ακολούθησε η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι για χρόνια υπήρξε ανοχή σε καταλήψεις, επιθέσεις και άλλες έκνομες ενέργειες, εκτιμώντας ότι τέτοιες πρακτικές συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που επέτρεψε την ανάπτυξη ακραίων συμπεριφορών.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι ορισμένες πολιτικές δυνάμεις διαχρονικά επέδειξαν ανοχή απέναντι σε φαινόμενα ανομίας, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέλαβε ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας πρέπει να καταδικάζεται χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις.

Η θεωρία των δύο άκρων

Ωστόσο, το μήνυμα είχε ήδη δοθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τετάρτης για να επισκεφθεί τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο και αμέσως μετά την είδηση του θανάτου της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, τόνισε, πως κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ζητώντας καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων και καλώντας τη νομιμότητα της Πολιτείας να εξορίσει την τρομοκρατία στο περιθώριο.

Στοχοποίηση Τσίπρα

Χθες το βράδυ μιλώντας στο Action24 ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο οποίος χρησιμοποίησε εμπρηστική ρητορική ρίχνωντας ουσιαστικά την ευθύνη για την τρομοκρατία στη χώρα μας στον Αλέξη Τσίπρα και φωτογραφίζοντάς τον ως ηθικό αυτουργό τον ίδιo, τον ΣΥΡΙΖΑ και την ΕΛΑΣ, της επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Είπε μεταξύ άλλων: «Την πολιτική ένταση την πυροδοτεί όσοι διχάζουν τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της Αριστεράς οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκισαν εγκληματίες».

Ο κ. Κυρανάκης επιτέθηκε με οξύτατους χαρακτηρισμούς στον πρώην πρωθυπουργό και τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος μάλιστα ιδιαίτερα στα χρόνια της διακυβέρνησης 2015-2019. Ο γραμματέας της ΝΔ είπε μεταξύ πολλών άλλων ότι ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ επέδειξαν διαχρονικά και με συνέπεια ανοχή στην τρομοκρατία, ότι με τις πολιτικές τους και την αντίληψή τους, ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκισαν εγκληματίες, πυροδότησαν τον διχασμό και εναντιώθηκαν σε κάθε προσπάθεια αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα. Έφερε δε ως παράδειγμα την κατάργηση του φυλακών τύπου Γ, οι οποίες ήταν για τους τρομοκράτες. Επιτέθηκε δε στον κ. Τσίπρα και ειδικά για τη δημιουργία του κόμματος ΕΛΑΣ, λέγοντας ότι επαναφέρει τον εμφυλιοπολεμικό διχασμό της αριστεράς.

«Η Βάγια Νέστορα δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Σήμερα έχει συμβεί μια φρικιαστική τραγωδία, η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα είδε την μητέρα της να καίγεται ζωντανή, μετά τα γκαζάκια που έβαλαν οι αναρχικές ομάδες για να δολοφονήσουν τους ανθρώπους αυτούς στο σπίτι τους με την οικογένειά τους. Και είναι ένα τραύμα που θα το κουβαλάει για όλη της την ζωή», είπε χαρακτηριστικά Κώστας Κυρανάκης.

«Σε αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει για να ενισχύσουμε την αστυνομία η αριστερά ήταν πάντα απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης η αριστερά ήταν απέναντι. Ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες με κοιτούσατε περίεργα.Εγώ μια ΕΛΑΣ αναγνωρίζω, την Ελληνική Αστυνομία στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και σε ώρες θα πρέπει να έχει πιάσει τους ενόχους της δολοφονίας. Αυτά τα περί ΕΛΑΣ, λαϊκού στρατού. Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες», πρόσθεσε.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Κ. Κυρανάκης επιχείρησε να αμβλύνει κάπως τις εντυπώσεις που δημιούργησαν οι χθεσινοβραδινές δηλώσεις του, λέγοντας ότι δεν χαρακτήρισε την Αριστερά και τον Α. Τσίπρα ως «ηθικούς αυτουργούς» της τραγωδίας, ωστόσο, επέμεινε στη στοχοποίηση της Αριστεράς, αναφερόμενος στην παρουσία στελεχών της ως μαρτύρων υπεράσπισης στη δίκη της 17 Νοέμβρη, η στάση βουλευτών υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα, καθώς και δηλώσεις πρώην υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν έρχομαι να πω ότι μια φορά την τελευταία δεκαετία κάποιος έκανε μια δήλωση. Υπάρχει μία αλληλουχία γεγονότων, δηλώσεων και ψήφισης ή καταψήφισης νομοσχεδίων που δείχνει μία συνέπεια στον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά λέγοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε τις φυλακές τύπου Γ, ενώ κατηγόρησε την τότε αξιωματική αντιπολίτευση ότι είχε αντιταχθεί στις αυστηροποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, στην ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας και στα μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η ρητορική περί «εγκληματικής οργάνωσης» σε βάρος της ΝΔ δημιουργεί, όπως είπε, κλίμα ανοχής απέναντι στη βία. «Κανονικοποιείται η βία, κανονικοποιείται ένα καθεστώς ανοχής στην τρομοκρατία», είπε, προσθέτοντας ότι επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών και δημοσιογράφων, ακόμη και όταν περιορίζονται σε συνθήματα ή τρικάκια, αποτελούν το πρώτο στάδιο μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης, και υποστηρίζοντας ότι «μια νέα γενιά βανδάλων μετατρέπεται σε ταραξίες και στη συνέχεια σε τρομοκράτες. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η 17 Νοέμβρη».

Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει λέει ο Μαρινάκης

Τη σκυτάλη πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Για ακόμα μία φορά εκφράζουμε όλοι ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα. Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μία άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δήθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις Αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν, τόσο οι φυσικοί, όσο και οι ηθικοί αυτουργοί και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές: Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει! Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί!», τόνισε.

«Νιώθω, όμως, την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας, όλα αυτά τα χρόνια, να βαφτίζουν ως δήθεν «παρεμβάσεις» τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά.

Όσοι βαφτίζουν «ακτιβισμό» τις καταλήψεις χώρων εντός και εκτός Πανεπιστημίων, σπεύδοντας πολλές φορές να προσφέρουν «ομπρέλα» πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.

Όσοι, όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες, ήταν με τις βαριοπούλες.

Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλιών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει ειπωθεί, είναι επικίνδυνες, ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ, τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του Ποινικού Κώδικα.

Αυτοί που επιτίθενται, με κάθε τρόπο, στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας όταν κάνουν τη δουλειά τους, προστατεύοντας με αυταπάρνηση κάθε πολίτη και ψάχνουν να βρουν ψεγάδι σε μια αστυνομική επιχείρηση που έχει στόχο να μας προστατεύσει από πάσης φύσεως μπαχαλάκηδες.

Η πολιτεία, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά από το ένα άκρο. Άφηνε για δεκαετίες πανεπιστήμια υπό κατάληψη, τα οποία μετατρέπονταν σε ορμητήρια εγκληματιών. Ανεχόταν να καίγονται μεγάλες πόλεις για να μην ενοχληθούν οι φασίστες με τα καδρόνια. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Οφείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό στα τόσα θύματα δολοφονικών επιθέσεων και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο παντού: Σε δημόσια κτίρια, δρόμους, γειτονιές, πανεπιστήμια. Χωρίς εκπτώσεις και φόβο» πρόσθεσε.

«Πολύ αργά για δάκρυα»

«Τα ξημερώματα της χθεσινής ημέρας τρεις άνθρωποι με τις οικογένειές τους δέχτηκαν επίθεση επειδή ανήκουν σε ένα κόμμα. Και μάλιστα ο ένας είναι πρώην βουλευτής του κόμματος αυτού. Ο δεύτερος προσφέρει εθελοντικά από μια θέση που δεν είναι επάγγελμα, πρόεδρος της διοικούσας, γιατί έτσι έχει επιλέξει να κάνει, γιατί πιστεύει στις ιδέες του. Και η τρίτη και πιο τραγική περίπτωση, λόγω της κατάληξης, η Αφροδίτη Νέστορα, είναι μια νέα δικηγόρος, αυτοδημιούργητη προσωπική φίλη, όπως και οι άλλοι δύο, η οποία είχε έρθει να με βρει πριν από κάποια χρόνια, όταν ήμουν γραμματέας του κόμματος, να μου ζητήσει να μπει στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ, όπως και έγινε, μετά από απόφαση του πρωθυπουργού, γιατί ήθελε να δώσει μία μάχη για να αποδείξει ότι γίνεται άνθρωπος με ένσημα και πολύ δύσκολο τον πήχη της εκλογής, να διεκδικήσουν αυτό το δικαίωμα, να μιλήσει στους φίλους της, στους συνεργάτες της, στους πολίτες της Α’ Θεσσαλονίκης και έκανε αυτό το “έγκλημα”. Επέλεξε να βγει μπροστά, να παλέψει για τις ιδέες της. Ένας νέος άνθρωπος που δουλεύει από μικρό παιδί, αξιοπρεπής, σοβαρός, που δεν έχει δώσει δικαίωμα, δεν θα ξαναδεί την μητέρα της. Και ούτε η μητέρα της θα ξαναδεί την Αφροδίτη, και ούτε η μητέρα της θα δει το εγγόνι της, το οποίο μεγαλώνει», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.

«Αυτό συνέβη χθες. Και θεωρώ ότι πολύ δύσκολα μπορούμε να βρούμε κάτι αντίστοιχο. Πρέπει να γυρίσουμε κάποιες δεκαετίες πίσω, όπου μανάδες και πατεράδες έχαναν τα παιδιά τους από δολοφόνους, που κάποιοι πήγαιναν μάρτυρες υπεράσπισης σε αυτούς από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Γι’ αυτό είπα ότι πρέπει να πέσουν οι μάσκες. Είχαμε δεκαετίες να το ζήσουμε ξανά αυτό και ξέρετε το κυριότερο είναι τι κάνει το κράτος. Από ό,τι φαίνεται οι ενέργειες αυτές ήταν αντίποινα επειδή επιτέλους βρέθηκε μια κυβέρνηση, με καθυστέρηση δεκαετιών και με πολλές δικές μας κυβερνήσεις του δικού μας χώρου να μην το έχουν κάνει αυτό, να βγάλει όλους αυτούς τους εγκληματίες, όλα αυτά τα κακοποιά στοιχεία της άκρας αριστεράς από τα πανεπιστήμια, να τα ξεριζώσει, να τα πετάξει έξω. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει κάθε αυτουργός ενέργειας που έχει πάει σε οποιοδήποτε σπίτι, όχι μόνο να βάλει αυτά που λένε γκαζάκια, τι σημαίνει γκαζάκια; Εκρηκτικοί μηχανισμοί είναι, δολοφόνοι είναι οι άνθρωποι αυτοί. Όλοι αυτοί πρέπει να πάνε φυλακή. Πρέπει να τους πιάσει η αστυνομία. Και δεν πρέπει να υποτιμούμαι τις επιθέσεις με τρικάκια. Τι σημαίνει χαρτάκια στο σπίτι κάποιου;», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Πρέπει όλοι αυτοί να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Όπως έχουμε καταφέρει αρκετά, τα οποία δεν γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, όπως επιτέλους βλέπουμε τις καταλήψεις να εκκενώνονται, καταλήψεις να γίνονται βιβλιοθήκες, κυλικεία, δήθεν, αυτοδιαχειριζόμενα, σκεφτείτε τι άρρωστες καταστάσεις έχουμε ανεχτεί όλα αυτά τα χρόνια σε αυτήν τη χώρα και πολλές φορές από των ημερών κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας. Πόσα χρόνια είχαμε αυτοδιαχειριζόμενο κυλικείο στη Νομική Αθηνών; Δηλαδή αναρχικοί, με το έτσι θέλω είχαν δημόσια περιουσία, νομίζω για οκτώ χρόνια. Αυτό που πλήρωνε, δηλαδή, ο Έλληνας φορολογούμενος, το διαχειριζόταν ένας μπαχαλάκιας. Σταμάτησαν αυτά. Δεν υπάρχουν πλέον. Και προφανώς όλοι αυτοί ψάχνουν για αίμα, για αντίποινα. Και προφανώς θέλανε νεκρό. Και έχουμε νεκρό. Μια μητέρα, μια γιαγιά, επειδή η κόρη της ήταν πολιτεύτρια με τη ΝΔ», συμπλήρωσε.

«Πρέπει να βγουν οι κουκούλες, οι ένοχοι να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και εγώ δεν σχετίζω νομικά και ποινικά τις ενέργειες αυτές, όπως κάνουν κάποια άλλα κόμματα σε άλλες περιπτώσεις με αυτούς που ανέχονταν. Αλλά μια κουβέντα είναι η νομική, δικονομική, ποινική, που είναι εντελώς δουλειά της δικαιοσύνης, και μια άλλη κουβέντα είναι πολιτική και ανθρώπινη συζήτηση. Όταν ανέχεσαι τέτοιες συμπεριφορές και λες “έγινε μια παρέμβαση στο σπίτι του τάδε δημοσιογράφου, έγινε ένας ακτιβισμός έξω από την τάδε σχολή, δεν πειράζει που ήταν υπο κατάληψη στα προσφυγικά, δεν πειράζει, τι θα κάνουμε τους ανθρώπους αυτούς;”. Σοβαρά, σκεφτείτε να ήταν υπο κατάληψη από μια ακροδεξιά οργάνωση ένα δημόσιο κτήριο, πολύ σωστά θα λέγαμε να τους πετάξουμε έξω. Εδώ κάνουμε συναυλίες σε αυτή τη χώρα, γιατί επιτέλους έρχεται η Περιφέρεια Αττικής και μια κατάληψη παράνομη από ακροαριστερούς την κάνει κοιτώνες φιλοξενίας για καρκινοπαθείς, και αντί να πούμε όλοι και αργήσατε ως κράτος, κάποιοι κάνουν συναυλίες και πορείες για αυτό», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως επεσήμανε, πρέπει να πέσουν οι μάσκες επιτέλους. «Το ξαναλέω, δεν σχετίζω τις συγκεκριμένες δολοφονικές επιθέσεις άμεσα ή νομικά ή με οποιονδήποτε τρόπο με αυτές τις συμπεριφορές, αλλά όλες αυτές τις συμπεριφορές ανοχής στη βία του άλλου άκρου ήταν βαθύτατα επιζήμιες όλα αυτά τα χρόνια, και δυστυχώς πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος τις ανέχτηκε. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Οι δράστες πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη χθες. Όπου και αν είναι, πρέπει να τους βρούμε», υπογράμμισε.

Επιπλέον, είπε ότι «όπως πριν χρόνια είχε γίνει ενοποίηση δικογραφιών και η δικαιοσύνη προχώρησε, αν πράγματι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και πολλές δικογραφίες, όλες αυτές πρέπει να ενοποιούνται και μετά να κρίνει η δικαιοσύνη αν τελείται το α ή το β ή το γ ποινικό αδίκημα».

Για τις ανακοινώσεις των κομμάτων που καταδίκασαν τα γεγονότα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Καταρχάς, οι καταδίκες αυτονόητες θεωρώ και αλίμονο αν δεν γίνονταν και σωστό ήταν που έγιναν. Και έγιναν, νομίζω, από όλα τα κόμματα πλην ενός, πλην της κ. Κωνσταντοπούλου, που σήμερα έκανε άλλη μια σειρά απαράδεκτων δηλώσεων, αλλά όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Εμείς δεν θέλουμε αυτομαστίγωμα, εμείς θέλουμε να πέσουν οι μάσκες».

«Γιατί είναι πολύ αργά για δάκρυα για κάποιους. Όταν προσπαθείς να σχετίσεις τη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου με τον πρωθυπουργό της χώρας για να εξοργίσεις τον κόσμο να βγει στην πλατεία, όταν λες δεν πειράζει, κατάληψη έγινε στην τάδε σχολή, απόφαση του φοιτητικού συλλόγου. Σε ποιο σοβαρό κράτος νομιμοποιείται ο οποιοσδήποτε φοιτητικός σύλλογος να πάρει απόφαση για μια παράνομη κατάληψη; Σε ποιο σοβαρό κράτος για 45 χρόνια, από το 1974 ως το 2019, υπήρχε η δυνατότητα σε κάποιους να κλείσουν ένα δημόσιο πανεπιστήμιο; Σε ποιο σοβαρό κράτος για τόσα χρόνια ήταν τόσα δημόσια κτίρια υπο κατάληψη; Όλα αυτά τα κόμματα σε αυτές τις μάχες του αυτονόητου ήταν με τη νομιμότητα; Με τις εκκενώσεις ή με τις καταλήψεις; Πόσες φορές έχετε ακούσει στελέχη της Aριστεράς να πηγαίνουν μάρτυρες υπεράσπισης σε δολοφόνους, τρομοκράτες; Πόσες φορές τούς έχετε δει να υπερασπίζονται τους δολοφόνους όταν υποβάλλουν αιτήματα στην δικαιοσύνη;

Εγώ δεν λέω, η δικαιοσύνη θα τα κρίνει αυτά τα αιτήματα. Αλλά όταν σπεύδεις να υπερασπιστείς έναν δολοφόνο, όταν ζουν ακόμα οι συγγενείς του, πόσο πειστικός είσαι μετά όταν βγάλεις ανακοίνωση; Μακάρι να είναι ειλικρινείς αυτές οι ανακοινώσεις. Μακάρι, πραγματικά, να το εννοούν. Και την επόμενη φορά που θα δούμε κάτι τέτοιο, να μην ακούσουμε τη λέξη παρέμβαση, συλλογικότητα, επιχείρηση με ιδεολογικά χαρακτηριστικά», πρόσθεσε.

Η Σδούκου στοχοποιεί στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Την άποψη ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από τη δημόσια παρουσία και τη ρητορική τους, έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ενός κλίματος που μπορεί να οδηγήσει από τη λεκτική στη φυσική βία, εξέφρασε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, σχολιάζοντας την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε, «θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πορεία της δημόσιας παρουσίας τους δεν έχουνε κάνει όχι απλά καμία αυτοκριτική, αλλά έχουνε επιτρέψει να υπάρχουνε και περιστατικά και λόγοι και εκφράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουνε τροφοδοτήσει ίσως τέτοια συμβάντα βίας λεκτικής που μπορεί να οδηγήσει και σε βία κανονική».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι όσοι καταδικάζουν τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να συνοδεύουν την καταδίκη τους με αυτοκριτική και αλλαγή στάσης.

«Εμείς λέμε ότι όταν καταδικάζεις κάτι θα πρέπει πρώτα να κάνεις μία γενναία αυτοκριτική. Θα πρέπει καταδίκη σου να την δείξεις με πράξεις και θα πρέπει να έχεις μία αλλαγή στάσης», σημείωσε.

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε επίσης στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «στο παρελθόν είχαμε στελέχη της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα οι οποίοι έχουν επισκεφτεί τον κύριο Κουφοντίνα στη φυλακή για να του πούνε τι κάνεις πώς είσαι να του χτυπήσουνε έτσι το χέρι στην πλάτη του και να του πουν θέλεις κάτι εμείς είμαστε εδώ».

Αναφερόμενη στην ίδια την επίθεση, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τη χαρακτήρισε συγκλονιστική, λέγοντας ότι στόχος έγιναν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ότι χάθηκε άδικα μία ανθρώπινη ζωή.

«Να το σκεφτούμε και να αναρωτηθούμε πώς είναι δυνατόν το 2026 να συζητάμε για τρομοκρατία στη δημοκρατία. Διότι αυτό που συνέβει χθες είναι πραγματικά συγκλονιστικό», δήλωσε, ζητώντας παράλληλα τον εντοπισμό και την παραπομπή των δραστών στη Δικαιοσύνη.

Χατζηδάκης: Δεν αρκεί η καταδίκη, επιβάλλεται η πολιτική απομόνωση της βίας

«Αυτή την ώρα ένα από τα πέντε θύματα των δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Η καταδίκη τέτοιων δολοφονικών επιθέσεων δεν αρκεί. Επιβάλλεται πολιτική απομόνωση. Και, κυρίως, να γίνει κατανοητό ότι άλλο η Δημοκρατία και άλλο η βία και οι δολοφονικές επιθέσεις, από όπου κι αν προέρχονται», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Δεν μπορούμε 52 χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα να έχουμε μια αντίληψη που παραπέμπει για αυτές τις υποθέσεις σε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, να καταδικάζουμε, πολύ σωστά, βίαιες επιθέσεις που μπορεί να προέρχονται από τον χώρο της ακροδεξιάς. Αλλά να προσπαθούμε να βρούμε κάποιες δικαιολογίες για αντίστοιχες επιθέσεις που προέρχονται από τον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Πρέπει να υπάρχει ένα τείχος δημοκρατίας από όλους τους πραγματικούς δημοκράτες», προσέθεσε.

Σκέρτσος: Ο τοξικός πολιτικός λόγος υποθάλπει τη δολοφονική βία

«Δεν αρκούν οι πολιτικές δηλώσεις που καταγγέλουν μεμονωμένα τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Χρειαζόμαστε δηλώσεις και κυρίως πολιτικές πράξεις που να αποκηρύσσουν το συγκεκριμένο ύφος και ήθος αντιπολίτευσης», υπογραμμίζει σε σχετική αναρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας έχει ως εξής:

«Να το πούμε καθαρά για να σταματήσει επιτέλους η υποκρισία και τα κροκοδείλια δάκρυα: τη δολοφονική πολιτική βία την υποθάλπει ο βίαιος, ισοπεδωτικός, φασιστικός λόγος που δυστυχώς έχει υιοθετηθεί και από την αντιπολίτευση και αντιμετωπίζει τον πολιτικό αντίπαλο ως εχθρό και τα κοινοβουλευτικά κόμματα ως εγκληματικές οργανώσεις.

Όποιος έχει ονομάσει τη ΝΔ στο παρελθόν “κόμμα δολοφόνων, κλεφτών, βιαστών, εμπρηστών…” ταΐζει τα πολιτικά άκρα και οπλίζει το χέρι ανεγκέφαλων τρομοκρατών εναντίον πολιτικών στελεχών ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού κόμματος.

Γι’ αυτό και πλέον δεν αρκούν οι πολιτικές δηλώσεις που καταγγέλουν μεμονωμένα τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Χρειαζόμαστε δηλώσεις και κυρίως πολιτικές πράξεις που να αποκηρύσσουν το συγκεκριμένο ύφος και ήθος αντιπολίτευσης.

Εν αρχή ην ο λόγος. Αυτός οδηγεί τις πράξεις μας. Είτε προς το καλό είτε προς το κακό.

Υ.Γ. Ποια πολιτική αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος δεν έχει κάνει ακόμη ούτε καν μια τυπική δήλωση καταδίκης 28 ώρες μετά την δολοφονική επίθεση; Ναι, είναι η ίδια που προτιμάει να τσακώνεται με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών στη Λάρισα και να κωλυσιεργεί με κάθε τρόπο την απονομή δικαιοσύνης».

Μπακογιάννη: Όπως είπε ο Κουφοντίνας για τον Αξαρλιάν, παράπλευρη απώλεια

«Έχω ανάμεικτα αισθήματα οργής και θλίψης. Είναι δυνατόν το 2026 να αφαιρείται μια ζωή, μιας γυναίκας η οποία κατέβηκε για να σωθεί από τη φωτιά, και να σκάει ο δεύτερος εμπρηστικός μηχανισμός;» ανέφερε η Ντορα Μπακογιάννη μιλώντας στο Mega.

«Σκότωσαν τη μάνα της. Και αυτή η κοπέλα πρέπει να ζήσει με αυτό. Το ότι η δική της δραστηριότητα ήταν, κατά κάποιον τρόπο, η αιτία να σκοτωθεί η μάνα της. Είναι ασύλληπτο. Και κάποιοι θεωρούν ότι αυτό το πράγμα μπορούν να το κάνουν και δεν τρέχει τίποτα. Πώς το είχε πει ο Κουφοντίνας για τον Αξαρλιάν; Παράπλευρη απώλεια», πρόσθεσε.

«Να τεθεί εκτός νόμου η βία της άκρας αριστεράς»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σημείωσε ότι «αυτή η βία της άκρας Αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου, δεν υπάρχει γκαζάκι, υπάρχει βόμβα, εκεί στη Θεσσαλονίκη κάτι πάει πολύ στραβά. […] Πρέπει να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε αυτά τα παιδιά και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι πρέπει να καταλάβουν ότι ο τοξικός λόγος δεν περνά χωρίς συνέπειες», είπε.

Προσέθεσε, δε, ότι «όλα τα κόμματα ωστόσο καταδίκαζαν και το χαιρετίζω αυτό, όλα εκτός από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το τονίζω αυτό. Θεωρώ πρόοδο για τον κύριο Τσίπρα ότι καταδίκασε, μένει να δούμε αν αυτό ειναι υποκριτικό. Είναι ένα βήμα μπροστά για τη Δημοκρατία. Εγω που έχω δεχθεί και Ρουβίκωνα και γκαζάκια δεν πείθομαι όμως τόσο εύκολα ότι έχει αλλάξει ο κύριος Τσίπρας. Πρέπει να γίνουμε πολύ πιο αυστηροί απέναντι στη βία της άκρας Αριστεράς, οδήγησε σε μία δολοφονία, φτάνει πια με τη βία της άκρας Αριστεράς».

Τάκης Θεοδωρικάκος: Δεν υπάρχει χώρος για τρομοκρατικές ενέργειες στην πατρίδα μας

Με αναφορά στη χθεσινή δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά από την άνανδρη τρομοκρατική ενέργεια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, άρχισε την τοποθέτησή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στην συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη.

«Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να εκφράσω την αυτονόητη συμπαράστασή μου στα στελέχη της ΝΔ γι’ αυτήν την απίστευτη, άνανδρη, τρομοκρατική επίθεση που δέχτηκαν, η οποία δυστυχώς οδήγησε και σε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Μιας αθώας γυναίκας που το έγκλημα που είχε κάνει και για το οποίο της αφαίρεσαν τη ζωή, είναι ότι ήταν η μητέρα μιας γυναίκας που είναι στέλεχος της παράταξής μας. Είμαι βέβαιος ότι η αστυνομία θα τους βρει και η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει για να εκφράσει αυτό που σύσσωμη η ελληνική κοινωνία λέει. Δεν υπάρχει χώρος για τρομοκράτες και τρομοκρατικές ενέργειες στην πατρίδα μας», σημείωσε.

Για «αθλιότητες» μιλά η ΕΛΑΣ

«Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της ΝΔ επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλιότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κου Μητσοτάκη θα τον αφήσουμε μόνο του», διεμήνυσε ήδη από χθες η ΕΛΑΣ.

Σκανδάμης: Επαίσχυντη πολιτική τυμβωρυχία

«Οι δηλώσεις Κυρανάκη αποτελούν μνημείο πολιτικής κατασκευής των υπογείων της ΝΔ και ταυτόχρονα επαίσχυντη πολιτική τυμβωρυχία πάνω στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής σε τρομοκρατική επίθεση», αναφέρει σε ανάρτησή του ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ., Μαρίνος Σκανδάμης και συνεχίζει:

«Η τρομοκρατία αποτελεί εχθρό της δημοκρατίας και καταπολεμάται όχι μόνο με την αστυνομική δράση που πρέπει να κορυφωθεί ή μόνο με τη διεθνή συνεργασία. Ταυτόχρονα χρειάζεται διαρκής δημοκρατική εκπαίδευση και ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του λαού και της κοινότητας και πάνω από όλα, υπεράσπιση του κράτους δικαίου και θωράκιση των θεσμών για την παραγωγή εμπιστοσύνης. Όλα όσα διατυπώνονται από τη ΝΔ ανήκουν στο παρελθόν. Εμείς στην ΕΛ.Α.Σ. μιλάμε για το μέλλον…»

ΣΥΡΙΖΑ: χυδαία, ανιστόρητα υπονοούμενα,

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως «μετά τον κ. Κυρανάκη και τον κ. Μαρινάκη, η κα Σδούκου, εργαλειοποιώντας μία ανθρώπινη τραγωδία, ανέλαβε να συνεχίσει το κυβερνητικό παραλήρημα, στοχοποιώντας τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με χυδαία, ανιστόρητα υπονοούμενα, συνδέοντάς τον με εγκληματικές πράξεις.

Πρόκειται για πολιτική αθλιότητα.

Το κόμμα που έχει μετατρέψει την τοξικότητα, τη συκοφαντία, τη θεωρία των δύο άκρων, σε επίσημη κυβερνητική γραμμή, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παριστάνει τον τιμητή.

Δεν ξεχνάμε τις μολότοφ στα σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, τις σφαίρες σε επιστολή στον Νίκο Κοτζιά και τις αφίσες «wanted» στη Β. Ελλάδα, που δεν καταδίκασε ποτέ η ΝΔ.

Όσο πλησιάζει η ώρα της πολιτικής λογοδοσίας για τα αδιέξοδα και τα σκάνδαλά της, τόσο θα καταφεύγει στη λάσπη.

Σήμερα που το μήνυμα οφείλει να είναι η οδύνη για μια τραγική απώλεια και η καταδίκη τέτοιων δολοφονικών επιθέσεων, η ΝΔ επιλέγει να σπείρει διχασμό».

ΚΚΕ: Άθλια η προσπάθεια στελεχών της ΝΔ να αξιοποιήσουν μία αποτρόπαια, εγκληματική ενέργεια για να επιτεθούν στους αγώνες του λαού και της νεολαίας

«Είναι τουλάχιστον άθλια η προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της ΝΔ να αξιοποιήσουν, ως πολιτικά “όρνεα”, μία αποτρόπαια, εγκληματική ενέργεια για να επιτεθούν στους αγώνες του λαού και της νεολαίας ανασύροντας την απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων, αλλά και για να στήσουν το γνωστό από παλιά κάλπικο δίπολο με τον βολικό αντίπαλό τους, το κόμμα Τσίπρα» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τις δηλώσεις Κυρανάκη και Μαρινάκη.

«Όσο “έτοιμη από καιρό” μπορεί να εμφανίζεται η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να συκοφαντεί το οργανωμένο εργατικό – λαϊκό και φοιτητικό κίνημα, αν και γνωρίζει ότι καμιά σχέση δεν έχει με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες, άλλο τόσο έτοιμο και έμπειρο είναι και το κίνημα για να αντιμετωπίσει τέτοιες απαράδεκτες επιθέσεις» σημειώνει, καταλήγοντας, το σχόλιο του ΚΚΕ.

Σακελλαρίδης: Κατ’ εντολή Μητσοτάκη, ο Κυρανάκης χυδαιολογεί κατά της Αριστεράς

«Ο Κωνσταντίνος Κυρανακης χτες το βράδυ στο Action 24, εμφανίστηκε κατ’ εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη για να χυδαιολογήσει κατά της Αριστεράς», ανέφερε σε δήλωσή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για τα όσα είπε χθες ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

«Ο Κ. Κυρανάκης, ο προκλητικός θιασώτης των υπερσυντηρητικών, ρατσιστικών και σεξιστικών επιθέσεων, έγινε εσχάτως Γραμματέας της ΝΔ, με ειδική ανάθεση να συγκρατήσει τα δεξιά άκρα της κυβέρνησης. Και οι χτεσινές του δηλώσεις αποτελούν κομμάτι της εκτέλεσης του ρόλου αυτού», συνεχίζει και προσθέτει: «Για αυτό το σχέδιο επιλέχτηκε άλλωστε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό το σχέδιο εκτελεί.

Μπροστά στην αγωνία του για την μεγάλη φθορά που βιώνει η κυβέρνηση, ο Κυρ. Μητσοτάκης επιστρατεύει κάθε λογής ακροδεξιά στελέχη, που έχουν ειδίκευση στο να κάνουν πρόθυμα τη «βρώμικη δουλειά». Στο δρόμο προς τις εκλογές επιλέγει να επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα επιτιθέμενος συλλήβδην στην Αριστερά, με μία ρητορική βγαλμένη από τα υπόγεια της Ομάδας Αλήθειας, το επίσημου προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας.

Ο θάνατος συγγενούς στελέχους της Νέας Δημοκρατίας από γκαζάκια στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, είναι πράξη αδιανόητη και απολύτως καταδικαστέα τόσο πολιτικά, όσο ηθικά και ανθρώπινα. Και η Αριστερά δεν χρειάζεται καμία νουθεσία για να την καταδικάσει, καθώς είναι μία πράξη που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πρακτική και τις αξίες της Αριστεράς.

Η Αριστερά δεν καταθέτει πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων.

Η ιστορία της είναι γραμμένη με αγώνες για τη δημοκρατία, την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι η ιστορία ανθρώπων που πλήρωσαν με διώξεις, φυλακές, εξορίες και τη ζωή τους για να υπάρχει σήμερα δημοκρατία. Και δεν θα κάνουμε βήμα πίσω.

Η Αριστερά θα βρίσκεται πάντα απέναντι στον αυταρχισμό, υπερασπιζόμενη τα δικαιωματα, την ισότητα, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

Θα στέκεται απέναντι στην καθημερινή βία της ανασφάλειας που γεννά το σύστημα Μητσοτάκη, η ακρίβεια, οι ανισότητες, ο αυταρχισμός».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: