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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Φωτιά σε χώρο στάθμευσης στην Αμμουδάρα – Κάηκαν δύο αυτοκίνητα

Πυροσβεστικό
clock 15:36 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου όταν κλήθηκε για την κατάσβεση φωτιάς σε οικόπεδο στην Αμμουδαρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε στεγασμένο χώρο που λειτουργεί ως πάρκινγκ αυτοκινήτων, επί της οδού Βαγιά. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στον χώρο, με αποτέλεσμα να καταστραφούν δύο σταθμευμένα οχήματα πριν προλάβουν να επέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες με οχήματα της Υπηρεσίας, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενα οχήματα ή εγκαταστάσεις.

Η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

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