Ηράκλειο: Φωτιά σε χώρο στάθμευσης στην Αμμουδάρα – Κάηκαν δύο αυτοκίνητα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου όταν κλήθηκε για την κατάσβεση φωτιάς σε οικόπεδο στην Αμμουδαρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε στεγασμένο χώρο που λειτουργεί ως πάρκινγκ αυτοκινήτων, επί της οδού Βαγιά. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στον χώρο, με αποτέλεσμα να καταστραφούν δύο σταθμευμένα οχήματα πριν προλάβουν να επέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες με οχήματα της Υπηρεσίας, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενα οχήματα ή εγκαταστάσεις.

Η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: «Βράζει» ο κτηνοτροφικός κόσμος – Έτοιμοι για κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι

Ηλεκτρικό Ρεύμα: Πώς διαμορφώνονται τα πράσινα τιμολόγια τον Ιούλιο