Η στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα (βίντεο)

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Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει την στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, όπου η μητέρα της Βάγια τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε τελικά στο νοσοκομείο.

Το οπτικό υλικό, που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας γειτονικού κτιρίου και δημοσιεύθηκε στο thestival.gr, αποτυπώνει τη στιγμή της έκρηξης, με μια έντονη λάμψη να φωτίζει ολόκληρη την περιοχή μέσα στη νύχτα.

Αμέσως μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην πιλοτή της πολυκατοικίας, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα, προκαλώντας σκηνές πανικού στους ενοίκους.

Από τη φωτιά έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη μέλη της οικογένειας και ένοικοι της πολυκατοικίας.

Το βίντεο έχει ήδη ενταχθεί στο υλικό που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για την ταυτοποίηση των δραστών και τη διαλεύκανση των επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: thestival.gr

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