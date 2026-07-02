Θεσσαλονίκη: Τρεις ύποπτοι για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής για την τριπλή εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη και η οποία είχε ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της μητέρας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα.

Από την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα της Τετάρτης (01/07/2026) έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις ενώ ανάμεσά τους είναι και η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση.

Από την ανάλυση των βίντεο προκύπτει ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες.

Οι δύο από αυτούς φέρονται να επέβαιναν στην ίδια μοτοσυκλέτα και να τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σημεία των επιθέσεων. Ένα τρίτο άτομο, που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα, φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος».

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Η Αφροδίτη Νέστορα με τη μητέρα της / Instagram

Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής ενός τέταρτου ατόμου, το οποίο πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας υποστήριξης. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εικόνες από την αποχώρηση των δραστών θεωρούνται ιδιαίτερα καθαρές και ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμες για την ταυτοποίησή τους. Τα δύο σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις απέχουν μεταξύ τους περίπου 200 μέτρα.

Πώς έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, όταν εκδηλώθηκαν οι φωτιές, η Αφροδίτη Νέστορα και η μητέρα της βγήκαν από το διαμέρισμά τους και κατέβηκαν στην πυλωτή, επιχειρώντας να περιορίσουν τις φλόγες που είχαν τυλίξει δύο σταθμευμένα οχήματα και μέρος του κτιρίου.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η Αντιτρομοκρατική συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση.

Παράλληλα, οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών, ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν.

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