Γκαζάκια κατά στελεχών της ΝΔ: «Χτύπημα που στόχευε σε δολοφονία» – Τι λένε Ιωακείμοβιτς και Αναστασιάδης

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές για την σύλληψη των δραστών των τριών εμπρηστικών επιθέσεων σε κατοικίες στελεχών της ΝΔ, που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο, της μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας.

Στόχοι ήταν επίσης η κατοικία του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη οι οποίοι μιλώντας στο MEGA, υποστήριξαν ότι οι δράστες πιθανόν ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο και ότι οι αρχές είναι κοντά στη σύλληψή τους. «’Ηταν καθαρά τρομοκρατικό, τυφλό, άνανδρο, το οποίο στόχευε σε δολοφονία», είπαν.

Ιωακείμοβιτς: Κοντά στη σύλληψή των δραστών η αστυνομία

Ειδικότερα, ο κ. Ιωακείμοβιτς ανέφερε: «Θεωρώ ότι η χθεσινή εγκληματική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι και των τριών στελεχών της ΝΔ δεν στρέφεται εναντίον της ΝΔ, στέφεται εναντίον της ίδιας της Δημοκρατίας, στρέφεται εναντίον κάθε ανθρώπου που πιστεύει ότι οι διαφορές λύνονται με διάλογο και όχι με τη βία. Όσον αφορά στις απειλές και στις οχλήσεις δεν είχα καμία απολύτως. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι το 2023 είχα, τόσο το δικό μου σπίτι όσο και το σπίτι του κ. Αναστασιάδη είχαν γίνει στόχοι μόνο με μπογιές. Άλλο μπογιές άλλο γκαζάκια. Είχε στοχοποιηθεί και το σπίτι του κ. Σιμόπουλου.

Σε σπίτια δεν έχουν μπει γκαζάκια, είχαν μπει σε πολιτικά γραφεία».

Και συνέχισε: «Στο δικό μου σπίτι είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπου κάηκαν σίτες και παντζούρια. Δεν είχε την έκταση που είχε στο σπίτι της κ. Νέστορα. Από όσο με έχουν ενημερώσει οι δράστες φέρονται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Και με ενημέρωσαν ότι είναι κοντά στη σύλληψη και ελπίζουμε να γίνουν το συντομότερο δυνατό και να οδηγηθούν στον φυσικό τους χώρο, στη δικαιοσύνη».

Αναστασιάδης: Ήταν καθαρά τρομοκρατικό χτύπημα που στόχευε σε δολοφονία

Από την πλευρά του ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης, επίσης θύμα των επιθέσεων, ανέφερε:

«Και παλαιότερα είχα γίνει στόχος αλλά με μπογιές. Το χθεσινό χτύπημα ήταν καθαρά τρομοκρατικό, τυφλό, άναδρο, το οποίο στόχευε σε δολοφονία. Ήταν το δεύτερο χτύπημα το δικό μου, γύρω στις 4:17, το τρίτο ήταν της κ. Νέστορα. Ο τρόπος με τον οποίο έχουν τοποθετήσει το γκαζάκι στην είσοδο της πολυκατοικίας, το οποίο όταν είχε εκραγεί είχε αρπάξει φωτιά η είσοδο της πολυκατοικίας και αν δεν προλάβαινε ένας ένοικος να σβήσει τη φωτιά, θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα που είχε δύστυχώς η κ. Νέστορα με την απώλεια της μητέρας της. Η Αντιτρομοκρατική έχει ήδη πάρει το υλικό των καμερών».

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θυμήθηκαν εμένα που 3 χρόνια απέχω από την ενεργό πολιτική και πώς επέλεξαν τους στόχους, διότι κανένα άτομο από τα 3 δεν συμμετέχει στην ενεργό πολιτική και στις αποφάσεις. Ποτέ δεν είχα φρουρό φύλαξη όσο ήμουν βουλευτής, δεν είχα απειλές ούτε όταν ήμουν βουλευτής, δεν έχω προκαλέσει ποτέ», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι την έρευνα για τις επιθέσεις έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία, σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες, εξετάζει κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους δράστες.

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