Ηράκλειο: Φωτιά στα Βορίζια – Μήνυμα του 112 και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν περισσσότερα από 10 πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, ενώ από αέρος συνδράμουν και δύο ελικόπτερα, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί. Ακόμα και ο Δήμος συμμετέχει στην επιχείρηση παρέχοντας υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Φαιστού. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026

Λόγω του περιστατικού, στις 14:50 ενεργοποιήθηκε το 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί εντολή προληπτικής εκκένωσης, ωστόσο οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς η Κρήτη βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες εστίες φωτιάς και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών.

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