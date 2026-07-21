Τιμή στον Ποταμιανό δάσκαλο που εντυπωσίασε τον Ζορζ Κλεμανσό

Το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 7:30 μ.μ., στην περιοχή «Περβόλα» του Οικισμού Ποταμιές του Δήμου Χερσονήσου, θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου δασκάλου Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη ο οποίος έζησε την περίοδο 1881-1968.

Μια εκδήλωση γεμάτη συγκίνηση και σεβασμό προς έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην τοπική μας κοινωνία, και όχι μόνο, με το έργο και την προσφορά του να αποτελούν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει η τελετή ονοματοδοσίας του δρόμου, που οδηγεί προς το σπίτι όπου έζησε ο αείμνηστος Ποταμιανός δάσκαλος.

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(Ο δάσκαλος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης)

Είναι μια συμβολική πράξη αναγνώρισης του έργου του που διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών η «Γκουβερνιώτισσα» και ο Δήμος Χερσονήσου. Ο αείμνηστος δάσκαλος Κων/νος Τριανταφυλλίδης ήταν ένα από τα τρία ιδρυτικά μέλη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, υπήρξε πρόεδρος του Διδασκαλικού Συλλόγου Ηρακλείου, ενώ άφησε πλήθος επιστημονικών συγγραμμάτων για τους τρόπους διδασκαλίας στις σχολικές αίθουσες.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα συζητούνται στις παιδαγωγικές Σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης οι «μέθοδοι διδασκαλίας στα σχολεία» που όχι απλά εφάρμοζε αλλά φρόντιζε να τις καταγράφει και να τις εισηγείται στους συναδέλφους του προκειμένου η διδασκαλία να είναι ουσιαστική για τα παιδιά της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο δάσκαλος από τις Ποταμιές πήρε θέση για το οξύτατο γλωσσικό ζήτημα που απασχολούσε τον πνευματικό κόσμο της χώρας. Αυτή ήταν και η αιτία της γνωριμίας του με τον Ι.Θ. Κακριδή με τον οποίο διατηρούσε αλληλογραφία.

Αλληλογραφούσε επίσης και με άλλους κορυφαίους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής. Με το μεγάλο γλωσσολόγο Μανώλη Τριανταφυλλίδη, με τον μεγαλύτερο Έλληνα συγγραφέα των νεότερων χρόνων Νίκο Καζαντζάκη, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και άλλους πολλούς.

Ωστόσο αυτό που είναι εντυπωσιακό και ως γεγονός καταδεικνύει το βεληνεκές της προσωπικότητας αυτού του ανθρώπου, είναι η συνάντηση του με τον Γάλλο πρωθυπουργό Ζορζ Κλεμανσώ το Χειμώνα του 1907-1908 στην Αθήνα ο οποίος εντυπωσιάζεται από τις εκπαιδευτικές θέσεις του Κώστα Τριανταφυλλίδη και του υπόσχεται πως θα τις συζητήσει με τον υπουργό Παιδείας προκειμένου να τις υιοθετήσει. Ο δάσκαλος άφησε βαθύ αποτύπωμα και στην γενέτειρα του στις Ποταμιές καθώς με τα κείμενα του πρωτοστάτησε στο ζήτημα της Γκουβερνιώτισσας που την διαχείριση της, μέχρι τότε είχε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Με νόμο του κυβέρνησης Βενιζέλου ο Ναός περιήλθε στην Ενορία Ποταμιών, τα κτίρια στην τότε κοινότητα και η περιουσία μοιράστηκε σε κατοίκους. Το 1939 έκτισε το σχολείο Ποταμιών, ίδρυσε Γεωργικό Συνεταιρισμό για να βοηθήσει τους αγρότες του χωριού του , και δημιούργησε ελαιουργείο το οποίο για τα δεδομένα της εποχής ήταν υπερσύγχρονο.

Το έργο του αείμνηστου δασκάλου δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε λίγες γραμμές, ελπίζουμε αυτό να καταγραφεί και να αναδειχθεί από τους ιστορικούς του μέλλοντος. Η παρουσία όλων μας στην εκδήλωση του Σαββάτου θα είναι ελάχιστος φόρος τιμής σε έναν άνθρωπο που εργάστηκε με όραμα, πάθος και ανιδιοτέλεια για την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας.

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