Θερινό σινεμά στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» στη Φανερωμένη

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Συνεχίζονται σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου με την ταινία «Στον Κόσμο των Ζώων» οι θερινές προβολές του Συλλόγου ΑμεΑ Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» στη Φανερωμένη.

Ο φιλόξενος χώρος του Συλλόγου μας περιμένει, μικρούς και μεγάλους σε άλλη μια όμορφη καλοκαιρινή νύχτα, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, να απολαύσουμε Θερινό Σινεμά με την Μέιμπελ, μια 19χρονη φιλόζωη, η οποία μεταφέρει τη συνείδησή της σε έναν ρομποτικό κάστορα για να επικοινωνήσει με τα ζώα και να σώσει το φυσικό τους περιβάλλον.

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Να υπενθυμίσουμε ότι φέτος πραγματοποιούνται θερινές προβολές ανά 15νθήμερο.

Η προβολή των ταινιών ξεκινά στις 21:00, ενώ από τις 19:30 οι μικροί φίλοι του Συλλόγου θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες και να διασκεδάσουν με την παρουσία Κλόουν, σε ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για τα παιδιά.

Όσον αφορά την πλοκή της ταινίας «Η Μέιμπελ εκμεταλλεύεται μια επαναστατική επιστημονική τεχνολογία που επιτρέπει στον άνθρωπο να "μεταπηδά" σε εξαιρετικά αληθοφανή ρομποτικά ζώα. Μέσα από τον ρομποτικό κάστορα, έρχεται σε άμεση επαφή με το ζωικό βασίλειο. Γίνεται γρήγορα φίλη με τον χαρισματικό κάστορα Βασιλιά Τζορτζ και μαζί πρέπει να ενώσουν όλα τα ζώα για να αντιμετωπίσουν μια τεράστια ανθρώπινη απειλή: τον γαλίφη και διεφθαρμένο δήμαρχο, Τζέρι Τζενεράτζο» η συνέχεια επί της οθόνης!!!

Θα ακολουθήσουν οι παρακάτω θερινές προβολές:

Δευτέρα 3 Αυγούστου

Λίλο & Στιτς (Lilo & Stitch): Η κλασική και αγαπημένη ταινία της Disney με το μικρό εξωγήινο πλασματάκι στη Χαβάη

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Ζωούπολη (Zootopia): Η επιτυχημένη ταινία της Disney με πρωταγωνιστές την αστυνομικό Τζούντι Χοπς και τον πανούργο αλεπού Νικ Γουάιλντ.

Ο Σύλλογος ΑμεΑ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» καλεί την τοπική κοινωνία να στηρίξει και να αγκαλιάσει και φέτος αυτή την όμορφη πρωτοβουλία, δημιουργώντας μαζί ένα καλοκαίρι γεμάτο πολιτισμό, χαρά και συμπερίληψη.

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