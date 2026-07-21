Ιωάννινα: Η στιγμή που πυροσβέστες απεγκλωβίζουν γατάκι – Ήταν σε σωλήνα φρεατίου ομβρίων (βίντεο)

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Ένα μικρό γατάκι στα Ιωάννινα εγκλωβίστηκε μέσα σε σωλήνα φρεατίου ομβρίων και απεγκλωβίστηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το γατάκι βρέθηκε μέσα στον σωλήνα, χωρίς να είναι δυνατή η απομάκρυνσή του δίχως εξωτερική βοήθεια.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο της διάσωσης που δημοσίευσε το Epirus gate:

Η κινητοποίηση ξεκίνησε έπειτα από επικοινωνία του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, Δημήτρη Μπούτση. Ο αντιδήμαρχος Πέτρος Παλάσχας βρέθηκε αμέσως στο σημείο και έγινε προσπάθεια να απεγκλωβιστεί το μικρό ζώο από το φρεάτιο, αλλά ήταν αδύνατο.

Ζητήθηκε λοιπόν η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, η οποία έσπευσε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και με συντονισμένες προσπάθειες απομάκρυνε το γατάκι με ασφάλεια.

Ο αντιδήμαρχος χαρούμενος με την αίσια έκβαση του περιστατικού, ευχαρίστησε τους πυροσβέστες για την άμεση ανταπόκριση και την πολύτιμη βοήθειά τους.

Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών, Πέτρος Παλάσχας.

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