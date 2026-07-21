Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17 ετών – Οι νέες, αυστηρότερες ρυθμίσεις

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Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το οποίο εισάγεται σήμερα Τρίτη (21/7) στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση, η κυβέρνηση βάζει τέλος στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών.

Στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η μείωση των ατυχημάτων.

Θεσπίζεται η καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών πατινιών για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, με τις εταιρείες να καλούνται να σταματήσουν τις ενοικιάσεις και τις πωλήσεις στις συγκεκριμένες ηλικίες.

Επιπροσθέτως, τίθενται αυστηρά πλαίσια στη γενικότερη χρήση των πατινιών, με την καθιέρωση υποχρεωτικής ασφάλισης για όλα τα πατίνια και τους χρήστες και τη δημιουργία ενός ψηφιακού μητρώου ηλεκτρικών πατινιών στο υπουργείο, με σκοπό την ευκολότερη ταυτοποίηση των κατόχων και των χρηστών του κάθε οχήματος.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις, όπως η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χλμ./ώρα.

Στις αρχές Μαΐου καταγράφηκαν δύο τραγικά περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια. Το ένα στην Ηλεία με την απώλεια ενός 13χρονου παιδιού (συγκρούστηκε το πατίνι που οδηγούσε με αγροτικό) και το άλλο στο Ηράκλειο Κρήτης με τον σοβαρό τραυματισμό ενός 40χρονου.

Στις αρχές Ιουλίου στο Λουτράκι καταγράφηκε τροχαία σύγκρουση 16χρονου χρήστη πατινιού με αυτοκίνητο το οποίο εξήλθε από ένα στενό και παρέσυρε τον νεαρό. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, φέροντας κάταγμα στην κλείδα.

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