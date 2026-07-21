Ηράκλειο: Καρέ-καρέ ο ξυλοδαρμός της 15χρονης από τις ανήλικες - Οι συνομιλίες πριν το ραντεβού (βίντεο)

Σοκαριστικό βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το βράδυ Σαββάτου (18/7) στο Ηράκλειο, όταν μια 15χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από ανήλικα κορίτσια.

Η 15χρονη αρχικά δέχεται γροθιές και κλωτσιές από μία ανήλικη, ενώ λίγο αργότερα ακόμη ένα κορίτσι εμπλέκεται την χτυπάει. Οι εικόνες που ακολουθούν σοκάρουν ακόμα περισσότερο.

Η ανήλικη από τα χτυπήματα, πέφτει στο έδαφος και η άλλη κοπέλα την ακινητοποιεί κρατώντας της το κεφάλι και ταυτόχρονα της δίνει την μία μπουνιά μετά την άλλη.

Ωστόσο, όλο τον ξυλοδαρμό τον παρακολουθούν κάποια άλλα κορίτσια από απόσταση. Στο τέλος δύο άνδρες μπαίνουν ανάμεσα στις ανήλικες και τις χωρίζουν.

Δείτε το βίντεο του άγριου ξυλοδαρμού:

Οι συνομιλίες πριν από την άγρια συμπλοκή Ωστόσο, στο mega προβλήθηκαν και οι συνομιλίες των κοριτσιών μέσω μηνυμάτων στα social media. Οι δύο παρέες έδωσαν ραντεβού το Σάββατο το βράδυ για να λύσουν τις διαφορές τους. Όπως φαίνεται από τα μηνύματα που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, η μία παρέα έστησε ενέδρα σε τρία κορίτσια και μεθοδευμένα ετοιμαζόταν για πόλεμο. -Αν έχετε βαζελίνη βάλτε σε όλο σας το σώμα να γλιστράνε οι μπουνιές. -Καταρχάς πριν πάμε θα στείλω μήνυμα να μάθω πού είναι αυτές, θα πάμε διακριτικά δύο κοπέλες να δουν πόσες είναι οι άλλες. Καλούσαν μάλιστα τους φίλους τους να εξοπλιστούν ακόμη και με σιδηρογροθιές. -Χαχαχα. Μπέσα. -Ρε. Θα πάρουμε σιδερομπουνιές. -Ναι. Πλιζ. Το χρονικό Το πρωί της Δευτέρας (20/7) δύο ανήλικες που συνελήφθησαν για την υπόθεση ξυλοδαρμού οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη μία ανήλικη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στο βίαιο περιστατικό.







Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Εφέσου, όπου, τρεις ανήλικες είχαν κανονίσει συνάντηση με τη 15χρονη προκειμένου να «λύσουν» τις διαφορές τους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η 15χρονη δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί για προληπτικές εξετάσεις στο εφημερεύον νοσοκομείο.







Το βίαιο περιστατικό κατέγραφε μία ακόμη 15χρονη με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ φέρεται μάλιστα να παρότρυνε τις δύο ανήλικες που επιτίθεντο στο θύμα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 14χρονης που φέρεται να συμμετείχε στον ξυλοδαρμό και της 15χρονης που κατέγραφε το περιστατικό, ενώ η 16χρονη που επίσης φέρεται να εμπλέκεται δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι δύο ανήλικες παρέμειναν το βράδυ της Κυριακής στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, ενώ οι γονείς τους, που είχαν επίσης συλληφθεί, αφέθηκαν ελεύθεροι. Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων.

Διαβάστε επίσης

"Άστεγη" σε βίλα με πισίνα: Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής 17 εκατ. ευρώ

Τσίμπημα σφήκας λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή: Τον έσωσε δημοτικό ασθενοφόρο