ΔΕΥΑΗ: Δεν υπάρχουν περιθώρια παραπληροφόρησης για την ποιότητα του νερού

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τις προδιαγραφές του νερού ύδρευσης, και για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις, η ΔΕΥΑΗ διευκρινίζει τα εξής:

• Στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας, η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης είναι ζωτικής σημασίας και προτεραιότητα για τη ΔΕΥΑΗ.

• Η διαδικασία ελέγχου ποιότητας νερού περιλαμβάνει τη συστηματική λήψη και ανάλυση δειγμάτων νερού από διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης για να διασφαλιστεί ότι πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την ασφάλεια και την υγιεινή.

• Το σύστημα υδροδότησης της ΔΕΥΑΗ απαρτίζεται από είκοσι (20) Ζώνες Παροχής Νερού (ΖΠΝ) και παρακολουθείται η ποιότητά του σε όλες τις ζώνες παροχής, τόσο στην πόλη του Ηρακλείου, όσο και στα Δημοτικά Διαμερίσματα (ΔΔ) του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με αναλύσεις που διεξάγονται σε συνεργασία με εξωτερικά ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια.

• Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραμέτρων (μικροβιολογικές, χημικές, λοιπές) που παρακολουθούνται, προκύπτουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία [Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023)] και εξαρτώνται από τον όγκο νερού που διανέμεται ή παράγεται ημερησίως εντός της ζώνης παροχής που ανήκει το εκάστοτε σημείο δειγματοληψίας. Ως ΖΠΝ ορίζεται η περιοχή, εντός της οποίας η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ομοιόμορφη.

• Στο πεδίο «Έλεγχος Ποιότητας Νερού» στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ (https://www.deyah.gr/elegxos-poiotitas-nerou/ ) αναρτώνται μηνιαίως οι πιο πρόσφατες αναλύσεις ποιότητας νερού σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας για την πόλη του Ηρακλείου και των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Ηρακλείου.

• Στον αναλυτικό χάρτη (https://ydor.edeya.gr/labcheck/view?org_id=16573 ) αποτυπώνονται τα ακριβή σημεία δειγματοληψίας και τα αντίστοιχα αποτελέσματα αναλύσεων νερού.

• Οι ΖΠΝ στις περιοχές Μασταμπά, Ατσαλένιου, Θερίσου υδροδοτούνται με νερό αυξημένης αγωγιμότητας αλλά σε κάθε περίπτωση <2500 μS/cm, όπως ορίζεται στην Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023).

• Προφανώς, εάν το σύνολο των δειγματοληψιών, που πραγματοποιούνται από τον οποιονδήποτε, προέρχεται από μία ζώνη παροχής νερού, τα αποτελέσματα θα είναι ομοιόμορφα, αλλά δεν θα είναι αντιπροσωπευτικά για το σύνολο της ποιότητας του παρεχόμενου νερού στις είκοσι (20) ΖΠΝ, που η ΔΕΥΑΗ έχει χωρίσει το υδροδοτικό σύστημα της πόλης του Ηρακλείου και των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Ηρακλείου.

• Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υ.Α. περί νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, η συγκέντρωση των χλωριούχων, καθώς αυτά δεν αποτελούν άμεση απειλή για την ανθρώπινη υγεία, περιλαμβάνεται στις ενδεικτικές παραμέτρους παρακολούθησης της ποιότητας του νερού, και χρησιμοποιείται ως δείκτης της κατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα και της τάσης για υφαλμύρινση. Επομένως, η περιοδική υπέρβαση της τιμής της συγκεκριμένης παραμέτρου προέρχεται εξαιτίας της πίεσης που υφίσταται ο υδροφόρος ορίζοντας, ως αποτέλεσμα της λειψυδρίας.

• Επίσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 44532/25-08-2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αναλύονται οι παράμετροι του Παραρτήματος Ι της προαναφερόμενης Υ.Α. που διακρίνονται σε «υποχρεωτικές» (παράμετροι Μέρους Α και Β του Παραρτήματος Ι) και «ενδεικτικές» (παράμετροι Μέρους Γ του Παραρτήματος Ι).

• Οι ανώτατες τιμές μόνο των υποχρεωτικών παραμέτρων, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται, ούτε η αγωγιμότητα ούτε τα χλωριούχα, είναι αυστηρότατα καθορισμένες και οποιαδήποτε υπέρβασή τους πρέπει να ανακοινώνεται στο κοινό και να διακόπτεται, υπό προϋποθέσεις, αμέσως η παροχή του νερού.

• Ωστόσο, η ΔΕΥΑΗ, σε κάθε δειγματοληψία της, από όλες τις ΖΠΝ, αναλύει και μετράει επιπρόσθετα και επιπλέον τη συγκέντρωση των χλωριούχων ιόντων και της αγωγιμότητας. Τα αποτελέσματα αναρτώνται και στον αναλυτικό χάρτη (https://ydor.edeya.gr/labcheck/view?org_id=16573) αλλά και σε συγκεντρωτικούς πίνακες μηνιαίως στο site της, στο πεδίο: https://www.deyah.gr/sugkentrotikoi-pinakes-analuseon/, για ακόμη πιο εύκολη, εύχρηστη και άμεση επισκόπηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων νερού από τους πολίτες.

Η ΔΕΥΑΗ, με αίσθημα ευθύνης θέτει σε προτεραιότητα την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού στην πόλη Ηρακλείου και τη βέλτιστη παρακολούθηση της ποιότητάς του, μέσω ενός πυκνού πλάνου δειγματοληψιών και αναλύσεων που διεξάγονται σε διαπιστευμένο εργαστήριο, και παρακολουθεί στενά τη διακύμανση, τόσο της αγωγιμότητας όσο και των χλωριούχων, στις ΖΠΝ και στις γεωτρήσεις της, από τα οποία εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την υφαλμύρινση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

Η ΔΕΥΑΗ είναι ο αποκλειστικός αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση, την ποιότητα και τη διανομή του νερού, καθώς και για την αποχέτευση στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης και τους οικισμούς ευθύνης της. Είναι η μόνη, βάσει αρμοδιότητάς της, να εξασφαλίσει ένα ορθό και αξιόπιστο πλάνο δειγματοληψιών από όλες τις ΖΠΝ και όχι μόνο από συγκεκριμένες. Επίσης, για θέματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας των αποτελεσμάτων των αναλύσεων, έχει επιλέξει να συνεργάζεται μόνο με διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών και αναλύσεων.

Διευκρινίζεται ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και το νερό άρδευσης έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και δεν θα πρέπει να παραπληροφορούνται οι δημότες και να συγχέουν τους όρους που χρησιμοποιούνται πρόσφατα στα μέσα ενημέρωσης.

Επίσης, οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο, είναι απαραίτητο στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συγκέντρωση τουλάχιστον 0,20 mg/L, σύμφωνα με την Υ.Α. Υ.Μ. 5673/1957 (ΦΕΚ 5/Β` 9.1.1958) από το 1958 και παρακαλούνται να μην το συγχέουν με τη συγκέντρωση χλωριούχων ιόντων και να διακόπτουν τις μονάδες χλωρίωσης της ΔΕΥΑΗ που έχουν εγκατασταθεί σε επιλεγμένα σημεία όλων των ΖΠΝ.

Η ΔΕΥΑΗ διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό (2 χημικοί μηχανικοί ΠΕ έχουν ορισθεί υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού και τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού) για την εξασφάλιση του ελέγχου ποιότητας νερού και υγρών αποβλήτων, η λειτουργία του εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας νερού και λυμάτων και τη διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων της ποιότητας νερού και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Όπως προαναφέρθηκε, επιλέγει να συνεργάζεται μόνο με διαπιστευμένα εργαστήρια για τη διεξαγωγή των απαραίτητων αναλύσεων που ορίζει η νομοθεσία.

Κρίσεις περί μη στελέχωσης της ΔΕΥΑΗ, με στόχο να χαθεί η εμπιστοσύνη των δημοτών στους φορείς ύδρευσης, είναι προσωπικές και δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Οποιοσδήποτε δημότης θέλει να ενημερωθεί για οποιαδήποτε σχετικά θέματα τον απασχολούν, η ΔΕΥΑΗ παραμένει στη διάθεσή των δημοτών για τα θέματα ευθύνης της.

Η ΔΕΥΑΗ, με αίσθημα ευθύνης, καλεί τους δημότες να μην χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους φορείς ύδρευσης και αποχέτευσης, που είναι οι μόνοι αρμόδιοι φορείς για τέτοιου είδους θέματα και να επισκέπτονται για την ορθή και άμεση ενημέρωσή τους, τον πλήρως επικαιροποιημένο και πάντα ενημερωμένο διαδικτυακό της ιστότοπο (https://www.deyah.gr/elegxos-poiotitas-nerou/ ) με τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

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