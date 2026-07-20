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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από 3 ανήλικες

ανήλικες
clock 08:53 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τρεις ανήλικες, 14, 15 και 16 ετών, συνελήφθησαν στο Ηράκλειο για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος μίας 15χρονης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα 4 ανήλικα κορίτσια τηλεφωνήθηκαν και έδωσαν ραντεβού για να λύσουν προσωπικές τους υποθέσεις, το οποίο όμως εξελίχθηκε σε άγριο ξυλοδαρμό της δεύτερης 15χρονης.

Μάλιστα μία από τις 3 ανήλικες καθώς και άλλα άτομα τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία, τραβούσαν σε βίντεο τα κατορθώματά τους.

Το κορίτσι διεκομίσθη στο ΠΑΓΝΗ για τις πρώτες βοήθειες, καθώς ένιωσε αδιαθεσία μετά τα χτυπήματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός της.

Η αστυνομία συνέλαβε και τους κηδεμόνες των τριών ανήλικων κοριτσιών.

(φωτογραφία αρχείου)

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