Ανισσαράς: Συνελήφθη 37χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Στο ΠΑΓΝΗ η σύντροφός του

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Αναστάτωση επικράτησε σε ξενοδοχείο στον Ανισσαρά Χερσονήσου, έπειτα από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαμένοντες του ξενοδοχείου άκουσαν έντονες φωνές από δωμάτιο ζευγαριού και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Μάλιστα, όπως υποστήριξαν στις Αρχές, είδαν τον 37χρονο Βρετανό, να χτυπάει τη 31χρονη σύντροφό του, επίσης Βρετανίδα, με τα χέρια και τα πόδια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του τρίχρονου παιδιού τους.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο ξενοδοχείο προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου, ενώ η γυναίκα διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου νοσηλεύεται.

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