Κρήτη: Τριπλή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών– Συνολικά 159 διασωθέντες

Τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (19.07) σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να προχωρούν στη διάσωση συνολικά 159 αλλοδαπών. Παράλληλα, συνελήφθη ένας 16χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο διακινητή.

Η πρώτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε 55 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου σκάφος της FRONTEX περισυνέλεξε 47 αλλοδαπούς (43 άνδρες, 3 γυναίκες και 1 ανήλικο). Με τη συνδρομή της λάντζας «ΕΛΕΝΗ» μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν αναχωρήσει το βράδυ της 17ης Ιουλίου από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας από 13.000 έως 14.000 δηνάρια ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Κατά την προανάκριση, συνελήφθη ένας 16χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση παράνομης μεταφοράς και έκθεση.

Η δεύτερη επιχείρηση σημειώθηκε στη Γαύδο, όπου στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν στην παραλία Τρυπητή 51 αλλοδαπούς (45 άνδρες, 4 γυναίκες και 2 ανήλικους), καθώς και τη φουσκωτή λέμβο με την οποία είχαν φτάσει. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στη Γαύδο και στη συνέχεια στην Αγυιά Χανίων, ενώ η λέμβος κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Παράλληλα, επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και νότια της Χρυσής, ανοιχτά της Ιεράπετρας, όπου περιπολικό σκάφος του Λιμενικού περισυνέλεξε 61 αλλοδαπούς, όλοι άνδρες. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το τοπικό Λιμεναρχείο.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Λιμενικού Σώματος:

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Καλών Λιμένων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 55 ν.μ. νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι 47 αλλοδαποί (43 άντρες, 3 γυναίκες και 1 ανήλικος) περισυλλέχθηκαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX και στη συνέχεια, με τη συνδρομή της λάντζας «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 2097, αποβιβάσθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ακολούθως, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού. Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 17.07.2026 από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά μεταξύ 13.000 έως 14.000 δηναρίων, έκαστος, για την μεταφορά τους στην Ελλάδα. Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, συνελήφθη ένας 16χρονος αλλοδαπός (υπήκοος νοτίου Σουδάν) εκ των ανωτέρω για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής.

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου της Γαύδου, εντόπισαν στην παραλία «ΤΡΥΠΗΤΗ» της Γαύδου 51 αλλοδαπούς (45 άνδρες, 4 γυναίκες και 2 ανήλικους), καθώς και μια φουσκωτή λέμβο. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή σκάφους της δύναμης FRONTEX και του αλιευτικού «ΕΛΕΝΗ» Τ.Χ. 1531 στο λιμάνι «ΚΑΡΑΒΕ», όπου παρέμειναν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) αρχικά στο λιμάνι Τηγάνι Παλαιόχωρας και ακολούθως, οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ η λέμβος μεταφοράς κατασχέθηκε.

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Χρυσής. Οι συνολικά εξήντα ένας (61) αλλοδαποί (όλοι άνδρες), περισυλλέχθηκαν από Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.) και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο.

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