Κρήτη: Νέο μπαράζ περιστατικών με μαζικές αφίξεις αλλοδαπών

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Συναγερμός έχει σημάνει στις Λιμενικές Αρχές της Κρήτης

την Κυριακή, 19/7, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένα νέο, μαζικό μπαράζ αφίξεων μεταναστών στα νότια του νησιού. Μέσα σε λίγες ώρες, οι αρχές κλήθηκαν να διαχειριστούν τρία διαφορετικά περιστατικά, διασώζοντας συνολικά περισσότερους από 150 αλλοδαπούς

που επέβαιναν σε υπερφορτωμένες λέμβους.

Νότια των Καλών Λιμένων (Ηράκλειο):

Η πρώτη επιχείρηση στήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκε λέμβος με 47 μετανάστες

(ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και ένα 12χρονο παιδί) στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά.

Νότια της Ιεράπετρας:

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, εναέριο μέσο της FRONTEX και σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντόπισαν νέα ξύλινη λέμβο. Το σκάφος έπλεε σε δυσχερή θέση, 46 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας

. Συνολικά 60 άτομα

περισυνελέγησαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Ακριτική Γαύδος:

Παράλληλα, οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε σήμα κινδύνου για ακόμη μία λέμβο που έπλεε ανοιχτά της Γαύδου, μεταφέροντας 51 αλλοδαπούς

. Το σκάφος εντοπίστηκε έγκαιρα και ξεκίνησε άμεσα η διαδικασία ασφαλούς μεταφοράς.

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