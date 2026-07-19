Ναυαγοσώστες έσωσαν 46χρονη από πνιγμό στο Στόμιο – Αναστάτωση στην παραλία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (19/7) σήμερα στην παραλία Στομίου στη Λάρισα. Πιο συγκεκριμένα για 46χρονη γυναίκα, που κολυμπούσε στα βαθιά, κινδύνεψε να πνιγεί και κάλεσε σε βοήθεια.

Σύμφωνα με το larisanet.gr, αμέσως, βούτηξαν στη θάλασσα δύο ναυαγοσώστες, οι οποίοι έτρεξαν στο σημείο και έβγαλαν από τη θάλασσα στη στεριά την 46χρονη. Οι ναυαγοσώστες τοποθέτησε σε πλάγια θέση την 46χρονη, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της.

Image

Οι ναυαγοσώστες έκαναν ΚΑΡΠΑ και χρήση AMBU (Αυτόματος Σάκος Αναζωογόνησης / BVM) για να δώσουν τεχνητές αναπνοές στην 46χρονη, η οποία επανήλθε.

Παράλληλα είχε κληθεί το ΕΚΑΒ και στην περιοχή έσπευσε ασθενοφόρο με το οποίο η γυναίκα διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Διαβάστε επίσης:

Άργος Ορεστικό: Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» σε στρατόπεδο – «Μάλλον του έλειψε η σκοπιά»

Μεσσηνία: Η "μαφία του νερού" που έκαιγε χωράφια και εκβίαζε αγρότες επί 10 χρόνια