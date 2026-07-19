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ΕΛΛΑΔΑ

Ναυαγοσώστες έσωσαν 46χρονη από πνιγμό στο Στόμιο – Αναστάτωση στην παραλία

Ναυαγοσώστες
clock 22:55 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (19/7) σήμερα στην παραλία Στομίου στη Λάρισα. Πιο συγκεκριμένα για 46χρονη γυναίκα, που κολυμπούσε στα βαθιά, κινδύνεψε να πνιγεί και κάλεσε σε βοήθεια.

Σύμφωνα με το larisanet.gr, αμέσως, βούτηξαν στη θάλασσα δύο ναυαγοσώστες, οι οποίοι έτρεξαν στο σημείο και έβγαλαν από τη θάλασσα στη στεριά την 46χρονη. Οι ναυαγοσώστες τοποθέτησε σε πλάγια θέση την 46χρονη, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της.

Ναυαγοσώστες Λάρισα

Οι ναυαγοσώστες έκαναν ΚΑΡΠΑ και χρήση AMBU (Αυτόματος Σάκος Αναζωογόνησης / BVM) για να δώσουν τεχνητές αναπνοές στην 46χρονη, η οποία επανήλθε.

Παράλληλα είχε κληθεί το ΕΚΑΒ και στην περιοχή έσπευσε ασθενοφόρο με το οποίο η γυναίκα διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

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