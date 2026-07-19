Μεσσηνία: Η "μαφία του νερού" που έκαιγε χωράφια και εκβίαζε αγρότες επί 10 χρόνια

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Για δύο χρόνια, οι κάτοικοι της Μεταμόρφωσης στη Μεσσηνία έβλεπαν τις φωτιές να ξεσπούν ξανά και ξανά στις ίδιες περίπου περιοχές, χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν γιατί μια μικρή αγροτική κοινότητα βρισκόταν διαρκώς στο επίκεντρο των εμπρησμών.

Σήμερα, η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού δίνει, σύμφωνα με τις Αρχές, μια πρώτη απάντηση.

Οι τρεις συλληφθέντες – ένας 52χρονος εν ενεργεία πρόεδρος κοινότητας, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης – οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, κατηγορούμενοι για ένα πλέγμα σοβαρών αδικημάτων που περιλαμβάνει εμπρησμούς από πρόθεση, εκβιάσεις, απόπειρες εκβίασης, κλοπές και φθορές.

Παράλληλα, η δικογραφία εξετάζει και πιθανή σύνδεση της δράσης τους με την παράνομη αξιοποίηση αγροτικών επιδοτήσεων.

Οι φωτιές που άρχισαν να σχηματίζουν μοτίβο

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τους αλλεπάλληλους εμπρησμούς που σημειώθηκαν το 2024 και το 2025 στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων και της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στους τρεις κατηγορούμενους αποδίδονται συνολικά επτά εμπρησμοί –τρεις σε δασικές και τέσσερις σε αγροτικές εκτάσεις– καθώς και πυρκαγιές σε αποθήκες και αγροικίες.

Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με το Ανακριτικό Τμήμα Γαργαλιάνων, εντόπισαν κοινά χαρακτηριστικά στα περιστατικά: ίδιες περιοχές, παρόμοιος τρόπος δράσης και εκδήλωση των πυρκαγιών κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση φέρεται να διαδραμάτισαν τα ψηφιακά ευρήματα από τα κινητά τηλέφωνα των υπόπτων, σε συνδυασμό με πληροφοριακό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις, τεχνική επιτήρηση και νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών.

Το κατηγορητήριο: Εκβιασμοί, φωτιές και έλεγχος του αρδευτικού νερού

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η δράση των κατηγορουμένων δεν περιοριζόταν στους εμπρησμούς.

Οι τρεις άνδρες φέρονται να είχαν αναλάβει τη διαχείριση της διανομής αρδευτικού νερού στην περιοχή και, σύμφωνα με την έρευνα, απαιτούσαν από αγρότες χρηματικά ποσά που έφθαναν έως και τα 100 ευρώ, προκειμένου να διοχετεύουν νερό στις καλλιέργειές τους.

Κατά το κατηγορητήριο, όσοι αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα γίνονταν στόχος εκβιασμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, ακολουθούσαν εμπρησμοί σε ελαιώνες, αγροτικές εκτάσεις, αποθήκες ή αγροικίες, ενώ αποδίδονται στους κατηγορουμένους και κλοπές γεωργικών μηχανημάτων, αγροτικού εξοπλισμού και παραγωγής.

Η έρευνα για πιθανή σύνδεση με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές είναι η πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εξανάγκαζαν παραγωγούς να τους παραχωρούν ή να τους εκμισθώνουν αγροτεμάχια, ώστε αυτά να δηλώνονται στη συνέχεια για την είσπραξη των σχετικών ενισχύσεων.

Η συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης βρίσκεται υπό διερεύνηση και αποτελεί αντικείμενο της ανακριτικής διαδικασίας.

«Έσπασε το απόστημα»

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Νίκος Κακαβάς, έκανε λόγο για καθοριστική εξέλιξη στην υπόθεση.

«Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έσπασε το απόστημα. Μετά από μια άκρως απόρρητη επιχείρηση και με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ εκτελέστηκαν τρία εντάλματα σύλληψης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη έναν αγρότη, ο οποίος κατηγορείται για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες εμπλεκόμενες πλευρές ή επιμέρους πράξεις που συνδέονται με την υπόθεση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: