ΕΦΚΑ: Ποιες άλλες μειώσεις παγώνουν μετά τις συντάξεις χηρείας – Οι 5 κατηγορίες

Στον πάγο μπαίνουν οι μειώσεις συντάξεων για άλλες πέντε κατηγορίες μετά την απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου σε 150.000συντάξεις χηρείας.

Στην πρώτη κατηγορία είναι οι συντάξεις ΟΓΑ καθώς εκκρεμεί η αναδρομική περικοπή της βασικής σύνταξης σε περισσότερους από 15.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν και σύνταξη λόγω θανάτου. Βάσει νόμου (π.δ 78/1998) η βασική σύνταξη ΟΓΑ διακόπτεται άμεσα από τη στιγμή που ο συνταξιούχος του ΟΓΑ λάβει δεύτερη σύνταξη λόγω θανάτου. Η διακοπή της βασικής σύνταξης έχει ήδη κοινοποιηθεί με ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ σε περισσότερους από 15.000 συνταξιούχους, με αναδρομικές περικοπές αλλά προς το παρόν οι μειώσεις δεν έχουν γίνει πλην ελαχίστων περιπτώσεων.

Σημειωτέον ότι για τους παλαιότερους συνταξιούχους ΟΓΑ η βασική σύνταξη είναι περίπου στα 360 ευρώ τον μήνα και αυτό το ποσό καλούνται να το επιστρέψουν αναδρομικά συμψηφίζοντας την οφειλή με τις χορηγούμενες συντάξεις. Σε περίπτωση δε που η οφειλή υπερβαίνει τις 12 μηνιαίες συντάξεις τότε αναστέλλεται η καταβολή ολόκληρης της σύνταξης του ΟΓΑ μέχρις ότου το χρέος περιοριστεί σε ποσό μικρότερο των 12 συντάξεων. Όταν η οφειλή είναι χαμηλότερη από 12 συντάξεις τότε χρέος εξοφλείται με παρακράτηση του 50% της σύνταξης του ΟΓΑ.

Ωστόσο οι εν λόγω περικοπές δεν έχουν εφαρμοστεί σε περισσότερους από 15.000 συνταξιούχους του ΟΓΑ και το πιο πιθανό είναι να ακολουθηθεί η ίδια συνταγή με την κατάργηση των αναδρομικών μειώσεων σε 150.000 συντάξεις χηρείας και την επαναφορά όσων κόπηκαν από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος.

Συντάξεις ΤΣΜΕΔΕ, ΙΚΑ και Τραπεζών

Αναστολή μειώσεων ισχύει και για άλλες 4 κατηγορίες συνταξιούχων που είναι οι εξής:

1. Συνταξιούχοι μηχανικοί (ΤΣΜΕΔΕ) στους οποίους η σύνταξη του κλάδου ειδικής προσαύξησης υπολογίστηκε (και εξακολουθεί να υπολογίζεται) με βάση το ύψος του συντάξιμου μισθού που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της κύριας σύνταξης. Αυτός ο τρόπος υπολογισμού κρίθηκε λανθασμένος από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε) καθώς αδικεί τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς. Το Σ.τ.Ε λέει ότι η σύνταξη του κλάδου ειδικής προσαύξησης θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι στον εν λόγω κλάδο. Η απόφαση έχει παγώσει και αν εφαρμοστεί θα επιφέρει μειώσεις συντάξεων σε συνταξιούχους μηχανικούς που φτάνουν ως και τα 600 ευρώ. Ωστόσο ο ΕΦΚΑ αναφέρει στις αποφάσεις που εκδίδει για την ειδική προσαύξηση ότι τα ποσά δίδονται με επιφύλαξη.

2. Συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ με διπλή ασφάλιση στο Δημόσιο. Εκκρεμεί γνωμοδότηση – βόμβα από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους η οποία αν εφαρμοστεί θα προκαλέσει αναδρομικές μειώσεις συντάξεων. Η γνωμοδότηση αφορά περιορισμένο αριθμό συνταξιούχων που απασχολήθηκαν στο Δημόσιο αρχικά με ασφάλιση ΙΚΑ και στη συνέχεια ως μόνιμοι, και σύμφωνα με το σκεπτικό της ακυρώνει την προσμέτρηση της υπηρεσίας τους στο Δημόσιο ως ενιαίας και την μετατρέπει σε διαδοχική ασφάλιση με ΙΚΑ και Δημόσιο. Ηδη έχουν βγεί αποφάσεις που θεωρούν ολόκληρο τον χρόνο ασφάλισης στο δημόσιο ενώ σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου θα πρέπει να ακυρωθούν και να επιστρέψουν χρήματα οι συνταξιούχοι. Η γνωμοδότηση δεν έχει γίνει δεκτή από το υπουργείο Εργασίας και το θέμα μένει σε εκκρεμότητα.

3. Συνταξιούχοι του ΙΚΑ (περίπου 5.800 άτομα) οι οποίοι έλαβαν προσαύξηση που δεν δικαιούνταν στην ανταποδοτική τους σύνταξη και θα πρέπει να επιστρέψουν τα επιπλέον ποσά που εισέπραξαν. Ούτε σε αυτή την κατηγορία θα γίνουν αναδρομικές μειώσεις.

4. Συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας (περίπου 1.200 άτομα) στους οποίους έγινε εκ νέου επανυπολογισμός και αντί αυξήσεων προέκυψαν αναδρομικές μειώσεις, οι οποίες δεν εφαρμόζονται. Οι περικοπές προέκυψαν εκ των υστέρων από νέοπυς επανυπολογισμούς όπου διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόστηκε το πέναλτι της μείωσης του ορίου ηλικίας, ή δόθηκε μεγαλύτερη προσαύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη από αυτή που δικαιούνταν οι συνταξιούχοι ή ακόμη διότι για τον υπολογισμό της σύνταξης χρησιμοποιήθηκαν υψηλότεροι μισθοί ενώ διαπιστώθηκε ότι ήταν χαμηλότεροι.

Πέραν αυτών το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει βάλει στο συρτάρι και την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής για τον ενιαίο κανονισμό παροχών ασθένειας του ΕΦΚΑ για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες. Ο νέος αυτός κανονισμός περιλαμβάνει εξορθολογισμό στα επιδόματα ασθένειας του Δημοσίου και των μισθωτών, ενώ θεσπίζει επίδομα ασθένειας για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Παρά τις βελτιώσεις που επιφέρει, όμως φαίνεται πως ο εξορθολογισμός των επιδομάτων που προτείνεται είναι ο λόγος που ο ενιαίος κανονισμός παροχών του ΕΦΚΑ μένει στο συρτάρι μέχρι νεωτέρας.

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