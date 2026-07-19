ΗΠΑ κατά Ιράν: Νυχτερινές επιδρομές μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Νέα στρατιωτική κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν, σήμερα, ξημερώματα της Κυριακής, νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν, σε απάντηση στην επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 18:00 (ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ) κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και είχαν ως βασικό στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τις απειλές κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιδρομές αποσκοπούν επίσης στην «άμεση τιμωρία» των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τους οποίους η Ουάσινγκτον θεωρεί υπεύθυνους για την επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία.

«Να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης»

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αξιωματούχους της κυβέρνησης, μετέδωσαν ότι ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε εξοργισμένος μετά την επιβεβαίωση των αμερικανικών απωλειών και έδωσε εντολή για σκληρή στρατιωτική απάντηση, ζητώντας ουσιαστικά να «ανοίξουν οι πύλες της κόλασης» κατά του Ιράν.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις σε αρκετές περιοχές της νότιας χώρας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν πλήγματα στη Μπαντάρ Αμπάς, στη νήσο Κεσμ, κοντά στη Σιρίκ, αλλά και στην περιοχή της Χατζαμπάντ, όλες σε στρατηγικής σημασίας τοποθεσίες κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Οι συγκεκριμένες περιοχές θεωρούνται κρίσιμες για την ανάπτυξη ναυτικών και πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν, καθώς και για την επιτήρηση του θαλάσσιου περάσματος από το οποίο διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Δύο νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες στην Ιορδανία

Η νέα επιχείρηση έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της CENTCOM ότι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται ύστερα από ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Τέσσερις ακόμη στρατιώτες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ αργότερα πήραν εξιτήριο.

Νέα επίθεση με drone στο Ερμπίλ

Την ίδια ώρα, η ένταση εξαπλώνεται και στο Ιράκ. Drone με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ, πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν.

Πρόκειται για την τέταρτη απόπειρα επίθεσης εναντίον του προξενείου μέσα σε μία εβδομάδα. Η περιοχή φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων που αποδίδονται είτε στο Ιράν είτε σε φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις που δρουν στο Ιράκ.

Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων επιβεβαιώνει ότι η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εισέρχεται σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, με τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης να αυξάνεται σημαντικά.

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