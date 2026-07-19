«Δεν ήταν η κακιά στιγμή»: Κρατική αδιαφορία «βλέπει» ο Δ. Βρύσαλης για το τροχαίο στο ΙΤΕ

Παρέμβαση για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με τραυματία φοιτήτρια που νοσηλεύεται, πραγματοποίησε η «Λαϊκή Συσπείρωση». Στην ανακοίνωσή της εύχεται ταχεία ανάρρωση στη νεαρή γυναίκα και επισημαίνει ότι για τους κινδύνους στον συγκεκριμένο οδικό άξονα είχαν επανειλημμένα προειδοποιήσει εργαζόμενοι και φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ, χωρίς – όπως υποστηρίζει – να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα οδικής ασφάλειας. Η παράταξη αποδίδει ευθύνες στην πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση για την έλλειψη παρεμβάσεων και δηλώνει τη στήριξή της στις διεκδικήσεις και τις κινητοποιήσεις φοιτητών και εργαζομένων. Αναλυτικά:

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στο τροχαίο που έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης 16/7 στον δρόμο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και η οποία νοσηλεύεται.

Για την κατάσταση που επικρατεί στον συγκεκριμένο δρόμο και τους κινδύνους είχαν έγκαιρα προειδοποιήσει οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ, χωρίς να ληφθεί κανένα μέτρο.

Δεν ήταν η «κακιά στιγμή», αλλά η έλλειψη και των στοιχειωδών μέτρων οδικής ασφάλειας σ’ έναν δρόμο που περπατάνε καθημερινά εκατοντάδες φοιτητές και εργαζόμενοι και επισκέπτες. Μέτρα που με ευθύνη κεντρικού και τοπικού κράτους δεν έχουν ληφθεί. Κι αυτό γιατί βάζουν σε προτεραιότητα τις επενδύσεις και τα κέρδη των ομίλων, τους «στρατηγικούς επενδυτές» και την πολεμική οικονομία και θεωρούν «κόστος» τις παρεμβάσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τις ανάγκες των φοιτητών και των εργαζόμενων.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» στέκεται δίπλα στους εργαζόμενους και τους φοιτητές και στηρίζει τις διεκδικήσεις τους και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που αποφασίζουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Φωτιά τα ξημερώματα σε ακατοίκητο κτίριο

Κρήτη: Σύγκρουση ΙΧ με ασθενοφόρο – Ένας νεκρός, τραυματίστηκαν οι διασώστες