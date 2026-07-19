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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Φωτιά τα ξημερώματα σε ακατοίκητο κτίριο

Πυροσβεστικό
clock 08:13 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου προς Κυριακή στο Ρέθυμνο, όταν φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένη κατοικία, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν άμεσα και κατάφεραν να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά, αποτρέποντας την εξάπλωσή της σε γειτονικά σημεία.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Για τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

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Φωτιά ακατοίκητο σπίτι Ρεθυμνο
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