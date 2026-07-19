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Αγγελική Ηλιάδη: «Έχω δει τον Χριστό μπροστά μου»

ηλιαδη
clock 14:00 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε για την πίστη της στον Χριστό και αποκάλυψε ότι βίωσε μια εμπειρία που δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ, όταν ο μικρότερος γιος της πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

«Δεν είμαι αυστηρή γενικά σε τίποτα. Δεν μ’ αρέσει, δεν φοράω παρωπίδες, δεν είμαι απόλυτη. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι η προγαμιαία σχέση είναι αμαρτία. Πιστεύω βαθιά στον Χριστό, τον έχω δει μπροστά μου, έχω βιώσει πάρα πολλά πράγματα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή που, όπως υποστήριξε, είδε τον Χριστό ενώ προσευχόταν μέσα στο αυτοκίνητο.

«Ήμουν σε μια πολύ περίεργη φάση, μόλις είχα βγάλει τον μικρό μου γιο από το νοσοκομείο. Ήταν η γιορτή του εκείνη την ημέρα και τον πήγαινα σπίτι. Καθώς προσευχόμουν μέσα στο αυτοκίνητο, τον είδα μπροστά μου. Και τον είδε και η μητέρα μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί ήμασταν μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν είπε ποτέ ο Χριστός “κάνε αυτό, εκείνο μην το κάνεις”. Πολλά πράγματα είναι δημιουργήματα του ανθρώπου από αυτά που λέει η Εκκλησία. Άλλο η πίστη και η θρησκεία μας και άλλο η Εκκλησία. Εγώ λίγο τα διαχωρίζω αυτά», τόνισε.

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