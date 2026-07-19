Άργος Ορεστικό: Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» σε στρατόπεδο – «Μάλλον του έλειψε η σκοπιά»

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι, Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποίησε μια άκρως επικίνδυνη «εισβολή» με το όχημά του στο εσωτερικό του 574ου Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού και παραλίγο να παρασύρει τα στελέχη της μονάδας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤnews, το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 52χρονος, κινούμενο σε μια ευθεία, αντί να ελαττώσει ταχύτητα πλησιάζοντας τη στρατιωτική εγκατάσταση, συνέχισε την πορεία του με κεκτημένη ταχύτητα.

Το όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πύλη του 574ου Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού. Με τη φόρα που είχε αναπτύξει ο οδηγός, ισοπέδωσε τη σιδερένια μπάρα ασφαλείας και βρέθηκε κυριολεκτικά μέσα στον προαύλιο χώρο του στρατοπέδου.

Λόγω της ταχύτητας και της ανεξέλεγκτης κατάστασης του οδηγού, το αυτοκίνητο παραλίγο να παρασύρει και να τραυματίσει τα στελέχη του στρατού που βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε υπηρεσία στο σημείο. Ευτυχώς, η έγκαιρη αντίδραση των ένστολων απέτρεψε τα χειρότερα.

Tο σοκ των παρευρισκόμενων και των αυτοπτών μαρτύρων διαδέχτηκαν γρήγορα τα πειράγματα, με κάποιους να σχολιάζουν αστειευόμενοι: «Μάλλον τού έλειψε η σκοπιά και ήθελε να ξανακάνει τη θητεία του!»

Στο στρατόπεδο σήμανε αμέσως συναγερμός. Για το συμβάν επελήφθη άμεσα το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, άνδρες του οποίου έσπευσαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον οδηγό και τον οδήγησαν στο τμήμα. Στον 52χρονο βεβαιώθηκαν όλες προβλεπόμενες από την νομοθεσία παραβάσεις.

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