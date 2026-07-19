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ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου – Με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν τα πλοία

αδειουχοι
clock 09:35 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι αδειούχοι του Ιουλίου έχουν ξεκινήσει να εγκαταλείπουν την Αθήνα με κάθε πιθανό τρόπο. Αναζητούν στιγμές χαλάρωσης μακριά από την πρωτεύουσα και φεύγουν με αεροπλάνα, πλοία, αυτοκίνητα και λεωφορεία. Στα κόκκινα η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, ειδικά στον Πειραιά, στις εθνικές οδούς και σε σταθμούς των ΚΤΕΛ.

Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες επιβάτες σχηματίζουν ουρές έξω από τα πλοία προκειμένου να επιβιβαστούν σε αυτά, και να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η πληρότητα για τα πλοία που αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσαρωνικού αγγίζει το 100% ενώ για τα πλοία, ενώ για τα πλοία που αναχωρούν με προορισμό τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου, δεν υπάρχει εισιτήριο, ούτε για δείγμα.

Για το Σάββατο (18/03) ήταν προγραμματισμένα 23 δρομολόγια πλοίων για νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα με 19.140 επιβάτες να έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια και 25 ακόμα δρομολόγια σαλπάρουν για Αργοσαρωνικό με 20.980 ταξιδιώτες.  

Γεμάτα φεύγουν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού. Για να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ζήτηση, προγραμματίστηκαν έκτακτα δρομολόγια καθώς οι προορισμοί  στην ηπειρωτική Ελλάδα, κρατούν χαμηλό τον οικονομικό προϋπολογισμό των διακοπών.

Αυξημένη η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Στην έξοδο της Αθηνών -Κορίνθου το μεσημέρι παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις για τους οδηγούς.

Ίδια κατάσταση και στα διόδια των Μαλγάρων όπου οι οδηγοί κινούνταν σημειωτόν με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τα 20 λεπτά. Από τις 6:00 το πρωί μέχρι τις 3:00 το μεσημέρι ώρα έχουν περάσει 5.000 αυτοκίνητα. Για την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών, τα μέτρα της τροχαίας, σε όλο το οδικό δίκτυο είναι αυξημένα.

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