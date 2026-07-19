Τρομακτικό βίντεο: από την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό

Σύμφωνα με τον Ρουσλάν Κραφτσένκο, το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα μέσω των social media δείχνει την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γιαρμολάγεφ και της οικογένειάς του στο Μονακό.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας τόνισε πως οι Αρχές κατάφεραν να αποκαταστήσουν ένα από τα σημαντικότερα αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας κατά του Ουκρανού επιχειρηματία στο Πριγκιπάτο. Οι δράστες, μάλιστα, φέρεται να εγκατέστησαν το βίντεο κοντά στο σημείο της επίθεσης. Το ουκρανικό Μέσο UNN, εξάλλου, ανέφερε πως είχαν προσπαθήσει να το καταστρέψουν, όμως οι ειδικοί της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατάφεραν να το ανακτήσουν.

Το βίντεο δείχνει άντρα με πλατύγυρο καπέλο να σκύβει για ελάχιστο χρονικό διάστημα στα σκαλοπάτια της πολυκατοικίας και να απομακρύνεται μιλώντας στο κινητό την ώρα που ετοιμάζονται να ανέβουν ένας πιτσιρικάς, ένας άντρας και μία γυναίκα. Ο νεαρός αφήνει στο σημείο μαύρη τσάντα και απομακρύνεται. Πάντως, το βίντεο δείχνει τον άντρα με τα μαύρα να είναι στο οπτικό εύρος των τριών που ακολουθούν. Όπως και να έχει, όμως, με το που ανεβαίνουν και το τέταρτο σκαλί, γίνεται η έκρηξη.

Η δολοφονία της Μπερεζόφσκα



Το θρίλερ έχει όλα τα στοιχεία από ιστορία που θα γινόταν να περιγράφει επιχείρηση της KGB. Ο γενικός εισαγγελέας ανέφερε ότι οι επείγουσες ανακριτικές και διαδικαστικές ενέργειες για τη συλλογή νέων στοιχείων συνεχίζονται. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους επιχειρησιακούς υπαλλήλους της SBU, της Εθνικής Αστυνομίας, τους ανακριτές και τους εισαγγελείς για τη συνεργασία και το συντονισμό των ενεργειών τους. «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του εγκλήματος, τον καθορισμό του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και την προσαγωγή των υπευθύνων στη Δικαιοσύνη. Κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν θα μείνει εκτός της έρευνας», δήλωσε ο Κραφτσένκο.







Το περιστατικό έγινε στις 30 Ιουνίου, με τον Βαντίμ Γερμολάγεφ, τη σύντροφό του και το 13χρονο γιο τους να τραυματίζονται από την έκρηξη. Μάλιστα, η σύντροφος και ο γιος του επιχειρηματία είναι Ουκρανοί πολίτες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, και οι τρεις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση του Γερμολάγιεφ και της συντρόφου του χαρακτηρίστηκε σοβαρή. Έτσι, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας επιβεβαίωσε την έναρξη ποινικής διαδικασίας για απόπειρα δολοφονίας του επιχειρηματία.

Ως ύποπτη λογιζόταν η Αναστασία Μπερεζόφσκα, που φέρεται να είχε πάρει 130.000 ευρώ για να τους σκοτώσει. Ωστόσο, το κορμί της βρέθηκε στις 7 Ιουλίου. Η έρευνα για την Μπερεζόφσκα ανέδειξε δύο υπόπτους. Έτσι, το Περιφερειακό Δικαστήριο Πετσέρσκ του Κιέβου επέβαλε προσωρινή κράτηση χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης στον Βλαντίσλαβ Ρόιτ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα. Στη συνέχεια, αντίστοιχο μέτρο επιβλήθηκε και στον δεύτερο ύποπτο, Βιτάλι Ζίκοβιτς.

Παράλληλα, ο Ρουσλάν Κραβτσένκο, μαζί με εκπροσώπους της SBU και της Εθνικής Αστυνομίας, πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση με τον γενικό εισαγγελέα του Πριγκιπάτου του Μονακό, Στεφάν Τιμπό. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις ποινικές διαδικασίες που αφορούν τόσο την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη όσο και τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα. Ο Κραβτσένκο υπογράμμισε ότι η Ουκρανία παραμένει ανοιχτή σε πλήρη συνεργασία με τις αρχές του Μονακό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διεθνείς νομικές διαδικασίες.

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