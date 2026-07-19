Google Doodle: Στα χρώματα Αργεντινής και Ισπανίας για τον τελικό του Μουντιάλ

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Έτοιμη για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ είναι η Google, που «ντύθηκε» στα χρώματα της Αργεντινής και της Ισπανίας λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη αναμέτρηση.

Tο εορταστικό doodle World Cup 2026: Finals τιμά τον αποψινό τελικό με τα χρώματα και τα σήματα της κάθε χώρας.

Η ιστοσελίδα έχει δημιουργήσει μεγάλη καμπάνια με δεκάδες θεματικά γραφικά, με το εικονικό “oo” να αντικαθίσταται από μια μπάλα και τα εμβλήματα των δύο φιναλίστ.

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