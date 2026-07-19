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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στα νότια - Σώοι 47 επιβαίνοντες

μετανάστες
clock 08:49 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής(19.07)  στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, έπειτα από τον εντοπισμό λέμβου με δεκάδες επιβαίνοντες.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αεροσκάφος της Frontex εντόπισε τη λέμβο με 47 αλλοδαπούς, περίπου 55 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό σκάφος της Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες, ολοκληρώνοντας χωρίς προβλήματα την επιχείρηση διάσωσης.

Οι 47 διασωθέντες οδηγούνται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ευνοϊκές, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ, γεγονός που διευκόλυνε την ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

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