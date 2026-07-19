Συνελήφθη 36χρονος στη Θεσσαλονίκη: Τραυμάτισε άνδρα με αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος

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Στη σύλληψη 36χρονου, ο οποίος τραυμάτισε 41χρονο με εξάρτημα ψαρέματος προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Πυλαίας – Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.

Ο 36χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ μετά την επίθεση, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, στον 41χρονο αλλοδαπό με αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

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