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ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ: Νεκρός 13χρονος στους πανηγυρισμούς της Ισπανίας – Τον καταπλάκωσε τμήμα σιντριβανιού

Πανηγύρια Ισπανία
clock 12:15 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγική κατάληξη είχαν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την εθνική ομάδα της Ισπανίας, καθώς ένα σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Σιουδάδ Ροδρίγο.

Όπως μεταδίδουν ισπανικά Μέσα ενημέρωσης, τμήμα ενός σιντριβανιού κατέρρευσε την ώρα που βρισκόταν κόσμος στο σημείο, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει δύο παιδιά. Ένα 13χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του, ενώ ένα κορίτσι τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Αμέσως μετά την κλήση για την κατάρρευση του μνημείου, οι τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, στέλνοντας στο σημείο ασθενοφόρα και δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Οι διασώστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο παιδιών, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του 13χρονου.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του σιντριβανιού.

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