Σκάνδαλο με apps για την περίοδο: Ποια μοιράζονται τα δεδομένα γυναικών

Πολλές γυναίκες χρησιμοποιούν apps παρακολούθησης περιόδου, θεωρώντας ότι οι προσωπικές τους πληροφορίες παραμένουν ασφαλείς.

Ωστόσο, νέα έρευνα του Ιδρύματος Mozilla σε έξι δημοφιλείς εφαρμογές (Flo, Clue, Stardust, Spot On, Period Calendar και Euki) αποκαλύπτει ότι ορισμένες από αυτές διαχειρίζονται τα δεδομένα υγείας με ανησυχητικούς τρόπους, μοιράζοντάς τα με διαφημιστικές εταιρείες και τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ποιες είναι οι «ένοχες» εφαρμογές και πώς μοιράζονται τα δεδομένα

Η πολύ δημοφιλής εφαρμογή Period Calendar (γνωστή και ως Period Tracker) βρέθηκε να στέλνει αναγνωριστικά στοιχεία συσκευών στην Google και στη διαφημιστική εταιρεία InMobi, χωρίς να δίνει τη δυνατότητα απενεργοποίησης αυτής της λειτουργίας.

Η εφαρμογή Stardust, η οποία συνδυάζει τον εμμηνορροϊκό κύκλο με την αστρολογία, υπόσχεται απόλυτη ιδιωτικότητα στην ιστοσελίδα της. Παρά τις δεσμεύσεις, η Mozilla ανακάλυψε ότι είναι η μόνη εφαρμογή που στέλνει λεπτομερή στοιχεία στην εταιρεία διαχείρισης δεδομένων RudderStack.

Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν την κατάσταση εγκυμοσύνης, τη χρήση αντισυλληπτικών, τη διάθεση, την κατανάλωση αλκοόλ και συγκεκριμένα συμπτώματα όπως οι κράμπες. Η Stardust υποστηρίζει ότι η RudderStack λειτουργεί μόνο ως τεχνικός αγωγός μεταφοράς και δεν μπορεί να ταυτοποιήσει τους χρήστες, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διασπορά δεδομένων αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο διαρροών.

Το Spot On, μια εφαρμογή της οργάνωσης Planned Parenthood, δεν μοιράζεται απευθείας δεδομένα. Ωστόσο, η χρήση ορισμένων λειτουργιών (όπως το chatbot ή η αναζήτηση παρόχου υγείας) ανακατευθύνει τον χρήστη στην ιστοσελίδα της οργάνωσης. Εκεί, τα πράγματα αλλάζουν: η ιστοσελίδα μοιράζεται πληροφορίες για το τι είδους φροντίδα αναζητά ο χρήστης (π.χ. εξετάσεις HIV ή φυλομετάβαση) με την εταιρεία αναλυτικών στοιχείων AB Tasty.

Τι σημαίνει αυτό για την ασφάλειά σας

Ακόμη και αν μια εφαρμογή δεν μοιράζεται λεπτομερή στοιχεία υγείας, οι περισσότερες στέλνουν βασικές πληροφορίες χρήστη σε διαφημιστικές πλατφόρμες όπως η Google, η Meta, η Microsoft και το TikTok για στοχευμένες διαφημίσεις. Οι χρήστες συνήθως συναινούν σε αυτό αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης χωρίς να τους διαβάσουν.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η απλή αποκάλυψη ότι χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή αναπαραγωγικής υγείας δημιουργεί ένα ψηφιακό αποτύπωμα.

Στις ΗΠΑ, μετά την κατάργηση της συνταγματικής προστασίας των αμβλώσεων το 2022, οι αρχές μπορούν να ζητήσουν νομικά αυτά τα δεδομένα για να τα χρησιμοποιήσουν σε ποινικές υποθέσεις, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τις γυναίκες.

Ποια είναι τα καλά apps

Η Mozilla ξεχώρισε την εφαρμογή Euki ως την κορυφαία και πιο ασφαλή επιλογή. Η Euki αποθηκεύει όλα τα δεδομένα υγείας αποκλειστικά τοπικά στη συσκευή του χρήστη, χωρίς να τα στέλνει ποτέ σε servers εταιρειών. Δεν απαιτεί καν τη δημιουργία λογαριασμού, εξασφαλίζοντας πλήρη ανωνυμία, ενώ διαθέτει και λειτουργία «δόλωματος» (decoy) που εμφανίζει ψεύτικα στοιχεία αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στο τηλέφωνο χωρίς άδεια.

Οι εφαρμογές Flo και Clue σημείωσαν επίσης καλή βαθμολογία, καθώς προσφέρουν πραγματική διαφάνεια και λεπτομερείς ελέγχους ιδιωτικότητας. Καμία από τις δύο δεν μοιράζεται δεδομένα υγείας με τρίτους. Αν και ενημερώνουν τους διαφημιστικούς τους συνεργάτες για τη χρήση της εφαρμογής, η λειτουργία αυτή μπορεί να απενεργοποιηθεί εύκολα από τις ρυθμίσεις.

Επιπλέον, το Flo προσφέρει «Αnonymous Mode» ώστε να μην συνδέεται η ταυτότητα του χρήστη με τα δεδομένα υγείας του, ενώ και οι δύο εταιρείες έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη, γεγονός που καθιστά τις νομικές πιέσεις από αρχές εκτός ΕΕ πολύ πιο δύσκολες.

Βέβαια, το Flo συμβιβάστηκε δικαστικά το 2021 με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) μετά από κατηγορίες ότι μοιραζόταν ευαίσθητα δεδομένα με τη Meta και την Google, παρά τις περί αντίθετου υποσχέσεις. Έκτοτε βελτίωσε δραματικά τις πρακτικές του, όμως οι χρήστες οφείλουν να παραμένουν προσεκτικοί και να ελέγχουν πάντα τις ρυθμίσεις απορρήτου των εφαρμογών τους.

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