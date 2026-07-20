Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο τραβούσε τον Τραμπ για να φύγει από το σημείο της απονομής (βίντεο)

Τρομερή σκηνή στους πανηγυρισμούς της Ισπανίας για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026. Ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Τζιάνι Ινφαντίνο παρέδωσαν την κούπα στον Ρόδρι, ο οποίος την σήκωσε στον ουρανό του MetLife Stadium.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ήθελε με τίποτα να απομακρυνθεί από το σημείο και πήρε την θέση του στο πλάι δίπλα από τον Πέδρι, ώστε να υπάρχει στην φωτογραφία. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της FIFA τον τραβούσε, προκειμένου να φύγει λίγο πιο δίπλα, με τον ίδιο να μοιάζει να μην τον ακούει.

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