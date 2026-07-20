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Τουρκία: Οι "ακρίδες του… διαβόλου" τρομοκρατούν τους πολίτες! (εικόνες)

ακρίδες τουρκία
clock 12:24 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα πρωτοφανές φαινόμενο προκαλεί αναστάτωση στις αστικές περιοχές της βορειοδυτικής Τουρκίας, καθώς γιγαντιαίες ακρίδες, που εξαπλώθηκαν από τα Βαλκάνια, εισβάλλουν στα μπαλκόνια και τα σαλόνια των κατοίκων.

Μετά την Αδριανούπολη, την Κωνσταντινούπολη και το Κοτζάελι, το ανεξέλεγκτο αυτό κύμα των «ακρίδων του διαβόλου» -όπως τις αποκαλούν- έφτασε και στην Προύσα, αναγκάζοντας τους πολίτες να καταφύγουν σε αλλόκοτες μεθόδους προστασίας.

Οι γιγαντιαίες ακρίδες, οι οποίες θεωρείται ότι εισήλθαν στην Τουρκία μέσω της βαλκανικής οδού, έχουν πλέον εντοπιστεί σε διάφορες συνοικίες της Προύσας.

Το φαινόμενο αυτό συνεχίζει να επηρεάζει έντονα την περιφέρεια της Μαρμαρίδας.

Τα τεράστια έντομα, που τραβούν την προσοχή λόγω του μεγάλου μεγέθους τους (από 15 έως και 20 εκατοστά), καταγράφηκαν από πολίτες με τις κάμερες των κινητών τους τηλεφώνων.

Εικόνες με τις ακρίδες να προσγειώνονται σε μπαλκόνια, κήπους, τοίχους σπιτιών, αλλά και να εισβάλλουν σε χώρους εργασίας και κατοικίες από ανοιχτά παράθυρα —ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες— έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ανησυχία και πανικό στον πληθυσμό.

Μέθοδοι αντιμετώπισης

Στην προσπάθειά τους να κρατήσουν τις μεγάλες ακρίδες μακριά από τα σπίτια τους, ορισμένοι πολίτες κατέφυγαν σε ασυνήθιστες λύσεις:

Ψεκασμοί με ξύδι: Ένας πολίτης κατέγραψε και δημοσίευσε τη στιγμή που προσπαθεί να απομακρύνει τα έντομα αναμειγνύοντας λευκό ξύδι με νερό και ρίχνοντας το μίγμα στα μπαλκόνια και τα περβάζια των παραθύρων.

Ακρίδα σε βάζο: Ένας άλλος άνδρας, αφού έπιασε μια ακρίδα μέσα στο σπίτι του, την έβαλε σε ένα γυάλινο βάζο και ξεκίνησε να την ταΐζει με φύλλα μαρουλιού, καταγράφοντας το στιγμιότυπο με το κινητό του.

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