Τουρκία: Οι "ακρίδες του… διαβόλου" τρομοκρατούν τους πολίτες! (εικόνες)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ένα πρωτοφανές φαινόμενο προκαλεί αναστάτωση στις αστικές περιοχές της βορειοδυτικής Τουρκίας, καθώς γιγαντιαίες ακρίδες, που εξαπλώθηκαν από τα Βαλκάνια, εισβάλλουν στα μπαλκόνια και τα σαλόνια των κατοίκων.

Μετά την Αδριανούπολη, την Κωνσταντινούπολη και το Κοτζάελι, το ανεξέλεγκτο αυτό κύμα των «ακρίδων του διαβόλου» -όπως τις αποκαλούν- έφτασε και στην Προύσα, αναγκάζοντας τους πολίτες να καταφύγουν σε αλλόκοτες μεθόδους προστασίας.

Οι γιγαντιαίες ακρίδες, οι οποίες θεωρείται ότι εισήλθαν στην Τουρκία μέσω της βαλκανικής οδού, έχουν πλέον εντοπιστεί σε διάφορες συνοικίες της Προύσας.

Bu yazki gündemimiz de belli oldu;#çekirge







İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde görülen dev çekirgeler vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. #devçekirge #çekirge



pic.twitter.com/GTjj1SlBSy — Merkez Medya (@merkezmedyatv) July 19, 2026

Το φαινόμενο αυτό συνεχίζει να επηρεάζει έντονα την περιφέρεια της Μαρμαρίδας.

Τα τεράστια έντομα, που τραβούν την προσοχή λόγω του μεγάλου μεγέθους τους (από 15 έως και 20 εκατοστά), καταγράφηκαν από πολίτες με τις κάμερες των κινητών τους τηλεφώνων.

İstanbul'da dev çekirgeler görülmeye başlandı. pic.twitter.com/IqX12aPU0Y — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) July 19, 2026

Εικόνες με τις ακρίδες να προσγειώνονται σε μπαλκόνια, κήπους, τοίχους σπιτιών, αλλά και να εισβάλλουν σε χώρους εργασίας και κατοικίες από ανοιχτά παράθυρα —ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες— έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ανησυχία και πανικό στον πληθυσμό.

Μέθοδοι αντιμετώπισης



Στην προσπάθειά τους να κρατήσουν τις μεγάλες ακρίδες μακριά από τα σπίτια τους, ορισμένοι πολίτες κατέφυγαν σε ασυνήθιστες λύσεις:

Ψεκασμοί με ξύδι: Ένας πολίτης κατέγραψε και δημοσίευσε τη στιγμή που προσπαθεί να απομακρύνει τα έντομα αναμειγνύοντας λευκό ξύδι με νερό και ρίχνοντας το μίγμα στα μπαλκόνια και τα περβάζια των παραθύρων.

Ακρίδα σε βάζο: Ένας άλλος άνδρας, αφού έπιασε μια ακρίδα μέσα στο σπίτι του, την έβαλε σε ένα γυάλινο βάζο και ξεκίνησε να την ταΐζει με φύλλα μαρουλιού, καταγράφοντας το στιγμιότυπο με το κινητό του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μόσχα: Ουκρανική επίθεση με πάνω από 400 drones – Από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών

Κρήτη: Οι τουρίστες ήταν απατεώνες - Δεν έδιναν χρήματα, έπαιρνα ρέστα και το προϊόν!



