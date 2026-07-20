Γιάννης Αντετοκούνμπο: "Είμαι ένας μαύρος Έλληνας – Μεγάλωσα χωρίς λεφτά"

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στη διαδικτυακή του εκπομπή Αnesteathepodcast σε μια συνέντευξη η οποία θα ανέβει στο youtube αύριο Δευτέρα 20 Ιουλίου και αναφέρθηκε στην πορεία του και την οικογένειά του.

«Έχω ακούσει… γιατί ο Γιάννης είναι εδώ με την γυναίκα του; Θα μπορούσε να είναι με ένα μοντέλο Είμαι ένας μαύρος Έλληνας. Μεγάλωσα χωρίς λεφτά αλλά με την πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο», είπε αρχικά.

«Είχα πάρα πολύ στρες, μου έβγαινε σε άγχος. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που δεν τους λένε Αντετοκούνμπο και ζουν πάρα πολύ δύσκολα», εξομολογείται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

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