Σάκκαρη: Τα τρυφερά λόγια για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και η συγκίνηση

Η Μαρία Σάκκαρη μπορεί να μην κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο στο WTA 250 Athens Open, η ίδια στις δηλώσεις της εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένη στις δηλώσεις της και θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον αρραβωνιαστικό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

«Στο άλλο μου μισό, αγάπη μου, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με την συμπαράστασή σου, την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα», ήταν τα λόγια της.

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσσταντίνος Μητσοτάκης έχουν ήδη κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους, καθώς αρραβωνιάστηκαν στις αρχές του 2026. Το ζευγάρι σχεδιάζει να παντρευτεί μέσα στο 2027.

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