ΗΠΑ: Γαμπρός κατηγορείται ότι βίασε καλεσμένη τη νύχτα του γάμου του

Ένας 38χρονος από το Κεντάκι των ΗΠΑ, κατηγορείται ότι βίασε καλεσμένη τη νύχτα του γάμου του στην Πενσιλβάνια, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι δείγμα DNA τον συνδέει με την υπόθεση.

Ο Ζάκαρι Πράουτι συνελήφθη και αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός και σεξουαλική επίθεση, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται τα ABC 27, CBS 21 και York Daily Record. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει δηλώσει πώς απαντά στις κατηγορίες ή εάν εκπροσωπείται από δικηγόρο.







Η καταγγελία της γυναίκας



Η έρευνα ξεκίνησε στις 17 Οκτωβρίου 2025, όταν αστυνομικοί του Bonneauville Borough μετέβησαν στο νοσοκομείο του Γκέτισμπεργκ, όπου συνάντησαν γυναίκα που είχε υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση μετά από καταγγελία σεξουαλικής επίθεσης.







Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, η γυναίκα ανέφερε ότι είχε παραστεί στον γάμο του Πράουτι το προηγούμενο βράδυ, είχε καταναλώσει αλκοόλ και επρόκειτο να διανυκτερεύσει σε κατοικία στο Γκέτισμπεργκ μαζί με άλλους καλεσμένους.

Υποστήριξε ότι, αφού οι υπόλοιποι πήγαν για ύπνο, έμεινε μόνη με τον γαμπρό, ο οποίος τη φίλησε χωρίς τη συγκατάθεσή της ενώ κάθονταν σε καναπέ.

Στη συνέχεια, όπως κατήγγειλε, εκείνος την ακολούθησε σε άλλο δωμάτιο, όπου η ανάρμοστη συμπεριφορά συνεχίστηκε. Η γυναίκα δήλωσε ότι έχασε τις αισθήσεις της και ξύπνησε το επόμενο πρωί σε άγνωστο υπνοδωμάτιο, με τα ρούχα της πεταμένα στο πάτωμα.

Τα ευρήματα της έρευνας



Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Πράουτι αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση όταν επικοινώνησαν μαζί του.

Ωστόσο, οι ερευνητές έλαβαν δείγμα DNA από τον 38χρονο και το υπέβαλαν σε εργαστηριακό έλεγχο. Σύμφωνα με τις αρχές, το δείγμα ταυτίστηκε με γενετικό υλικό που συλλέχθηκε κατά την ιατροδικαστική εξέταση της καταγγέλλουσας.

Ο Πράουτι εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου την Πέμπτη 16 Ιουλίου και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 δολαρίων, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η York Daily Record. Η επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τον Αύγουστο.

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