Κληρώσεις UEFA: Μαθαίνουν αντιπάλους σήμερα στην Ευρώπη Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μάθουν το μεσημέρι από την κλήρση που θα γίνει στη Νιόν της Ελβετίας κατά σειρά τον αντίπαλό τους σε 3ο προκριματικό Champions League, 3ο προκριματικό Europa και 3ο προκριματικό Conference, με τη διαφορά ότι οι Θεσσαλονικείς και το «τριφύλλι» θα πρέπει πρώτα να περάσουν από τον 2ο γύρο.

Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού



Εν αρχή λοιπόν οι «ερυθρόλευκοι», που στη 1 το μεσημέρι θα μπουν στην κληρωτίδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στις 4-5 και 11 Αυγούστου με μια εκ των:

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ



Σπάρτα Πράγας



Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς



Ναϊμέχεν

Η κλήρωση του ΠΑΟΚ στο Europa League



Στη σειρά σκυτάλη παίρνει ο «Δικέφαλος του Βορρά». Ο ΠΑΟΚ καλείται αρχικά να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου στον 2ο προκριματικό του Europa League, αν θέλει να συνεχίσει στη διοργάνωση. Η κλήρωση εκεί είναι στις 14:00 και οι Θεσσαλονικείς θα μάθουν το ζευγάρι που θα αντιμετωπίσουν σε περίπτωση πρόκρισης. Θα μπουν όμως και στην κλήρωση του Conference League, αφού υπάρχει το ενδεχόμενο αποκλεισμού.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στο Europa League:

Γιαγκελόνια

Χάμαρμπι - Άντερλεχτ

Πάφος - Χάιντουκ Σπλιτ

Χράντετς Κράλοβε - Τρόμσο

Ταυτόχρονα έμαθε και το υπογκρούπ του στο σενάριο του αποκλεισμού από τους Ουκρανούς. Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στο Conference League:





Τον ηττημένο από το ζευγάρι Χάιντουκ Σπλιτ - Πάφος

Τον ηττημένο από το ζευγάρι Σεντ Γκάλεν - Μπενφίκα

Τον ηττημένο από το ζευγάρι Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Τον νικητή του ζευγαριού Αλουμίνι - Ντινάμο Τιράνων

Conference League: Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού







Η UEFA γνωστοποίησε τα υπογκρούπ, από τα οποία θα προκύψει μετά τις 15:00 ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον 3ο προκριματικό του Conference League. Στο τέταρτο υπογκρούπ της σημερινής κλήρωσης τοποθετήθηκε ως ισχυρός ο αθηναϊκός σύλλογος και οι υποψήφιοι αντίπαλοί του, αν αποκλείσει την Πάκσι στον δεύτερο προκριματικό, είναι τέσσερις ομάδες, που θα προκριθούν από τα αντίστοιχα ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού του Conference League. Αναλυτικά:



Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία) - ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)



Λιεπάγια (Λετονία) - Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)



Ρούναβικ (Φερόε) - Κόπερ (Σλοβενία)



Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) - Ντινάμο Μινσκ (Λευκορωσία).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μουντιάλ 2026: Παγκόσμια Πρωταθλήτρια η Ισπανία(vid-foto)