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ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με πυροσβεστικό

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
clock 19:45 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νεαρός οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Το όχημα που οδηγούσε ο 20χρονος, υπήκοος Αλβανίας, από άγνωστη αιτία, στο 30ό χιλιόμετρο της επαρχιακής Μουδανίων-Παλιουρίου εξετράπη της πορείας του, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με πυροσβεστικό όχημα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του οδηγού του οχήματος, ο οποίος αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

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Οδηγός Πυροσβεστική Σύγκρουση τροχαίου
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