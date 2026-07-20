ΒΟΑΚ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας σε Αγίους Πάντες και Νεροκούρου

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύουν σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «BOAK», με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων (αριθμ. πρωτ. 2501/10/174-νε’, ΑΔΑ:ΡΚ0346ΜΤΛΒ-Δ9Κ), με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή Αγίων Πάντων.

Συγκεκριμένα, από τις 18.07.26 έως και τις 18.09.26 θα ισχύουν στο τμήμα από τη χ/θ 25+000 έως τη χ/θ 27+000 (Χανιά-Γεωργιούπολη), και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στα σημεία των εργασιών, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΒΟΑΚ και στα Νεροκούρου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύουν και σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «BOAK», με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων (αριθμ. πρωτ. 2501/10/174-νγ’, ΑΔΑ:9ΩΦΙ46ΜΤΛΒ-ΠΧ9), με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή Νεροκούρου.

Συγκεκριμένα, από τις 16.07.26 έως και τις 10.09.26 θα ισχύουν σε τμήμα επί της νότιας παράλληλου οδού του Β.Ο.Α.Κ., στο ύψος της χ/θ 04+700 έως τη χ/θ 05+700 (οδικού δικτύου Χανίων-Ηρακλείου), και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας και διεξαγωγή της κυκλοφορίας εναλλάξ ανά ρεύμα.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

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