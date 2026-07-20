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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Γαλατόπιτα πρωτεΐνης

γαλατόπιτα
clock 10:20 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (8 κομμάτια)

600 γρ. τυρί cottage

2 αβγά

4 ασπράδια αβγών

50 γρ. ρυζάλευρο

120 γρ. μέλι

ξύσμα από 1 ακέρωτο πορτοκάλι

λίγη κανέλα σε σκόνη, για το σερβίρισμα



Εκτέλεση

Βήμα 1: Στον κάδο ενός μεγάλου μπλέντερ βάζουμε όλα τα υλικά της συνταγής, εκτός από την κανέλα, με οποιαδήποτε σειρά. Τα χτυπάμε καλά, μέχρι να έχουμε ένα λείο και ομοιογενές μείγμα.

Βήμα 2: Αδειάζουμε το μείγμα της γαλατόπιτας σε στρογγυλό ταψί διαμέτρου 25 εκ., στο οποίο έχουμε προηγουμένως στρώσει λαδόκολλα, και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 170°C στον αέρα, για 25 λεπτά.

Βήμα 3: Βγάζουμε τη γαλατόπιτα από τον φούρνο, την αφήνουμε να κρυώσει και την πασπαλίζουμε με την κανέλα.

Διατροφική αξία ανά κομμάτι

Ενέργεια: 188 kcal

Υδατάνθρακες: 19,1 γρ.

Πρωτεΐνη: 20,5 γρ.

Λιπαρά: 5,8 γρ.

Φυτικές ίνες: 0,7 γρ.



Πηγή: newsbeast.gr

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