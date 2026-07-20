Τι θα φάμε σήμερα; Γαλατόπιτα πρωτεΐνης

Υλικά (8 κομμάτια)



600 γρ. τυρί cottage



2 αβγά



4 ασπράδια αβγών



50 γρ. ρυζάλευρο



120 γρ. μέλι



ξύσμα από 1 ακέρωτο πορτοκάλι



λίγη κανέλα σε σκόνη, για το σερβίρισμα







Εκτέλεση



Βήμα 1: Στον κάδο ενός μεγάλου μπλέντερ βάζουμε όλα τα υλικά της συνταγής, εκτός από την κανέλα, με οποιαδήποτε σειρά. Τα χτυπάμε καλά, μέχρι να έχουμε ένα λείο και ομοιογενές μείγμα.



Βήμα 2: Αδειάζουμε το μείγμα της γαλατόπιτας σε στρογγυλό ταψί διαμέτρου 25 εκ., στο οποίο έχουμε προηγουμένως στρώσει λαδόκολλα, και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 170°C στον αέρα, για 25 λεπτά.



Βήμα 3: Βγάζουμε τη γαλατόπιτα από τον φούρνο, την αφήνουμε να κρυώσει και την πασπαλίζουμε με την κανέλα.

Διατροφική αξία ανά κομμάτι



Ενέργεια: 188 kcal



Υδατάνθρακες: 19,1 γρ.



Πρωτεΐνη: 20,5 γρ.



Λιπαρά: 5,8 γρ.



Φυτικές ίνες: 0,7 γρ.







Πηγή: newsbeast.gr

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