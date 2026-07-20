Τι θα φάμε σήμερα; Γαλατόπιτα πρωτεΐνης

Υλικά (8 κομμάτια)
600 γρ. τυρί cottage
2 αβγά
4 ασπράδια αβγών
50 γρ. ρυζάλευρο
120 γρ. μέλι
ξύσμα από 1 ακέρωτο πορτοκάλι
λίγη κανέλα σε σκόνη, για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
Βήμα 1: Στον κάδο ενός μεγάλου μπλέντερ βάζουμε όλα τα υλικά της συνταγής, εκτός από την κανέλα, με οποιαδήποτε σειρά. Τα χτυπάμε καλά, μέχρι να έχουμε ένα λείο και ομοιογενές μείγμα.
Βήμα 2: Αδειάζουμε το μείγμα της γαλατόπιτας σε στρογγυλό ταψί διαμέτρου 25 εκ., στο οποίο έχουμε προηγουμένως στρώσει λαδόκολλα, και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 170°C στον αέρα, για 25 λεπτά.
Βήμα 3: Βγάζουμε τη γαλατόπιτα από τον φούρνο, την αφήνουμε να κρυώσει και την πασπαλίζουμε με την κανέλα.
Διατροφική αξία ανά κομμάτι
Ενέργεια: 188 kcal
Υδατάνθρακες: 19,1 γρ.
Πρωτεΐνη: 20,5 γρ.
Λιπαρά: 5,8 γρ.
Φυτικές ίνες: 0,7 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
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