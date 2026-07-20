Νέα Δημοκρατία: Πώς ο Προφήτης Ηλίας... άλλαξε την ώρα συνεδρίασης της ΚΟ

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Ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο για το πώς η θρησκευτική παράδοση διασταυρώνεται με τις προεκλογικές ανάγκες μεταφέρει η στήλη «Βηματοδότης». Ο λόγος για τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που συγκάλεσε για σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου ανήμερα του Προφήτη Ηλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ενώ το αρχικό πλάνο του Μεγάρου Μαξίμου προέβλεπε η συνάντηση να γίνει στις 10 το πρωί, το πρόγραμμα ανατράπηκε και η συνεδρίαση μετακινήθηκε για το απόγευμα (16:00 με 19:00). Ο λόγος; Άκρως πρακτικός και… εκλογικός.

Τα ξωκλήσια, οι ψηφοφόροι και το ρίσκο της απουσίας

Μέρα γιορτής η σημερινή και, ως γνωστόν, τα αμέτρητα ξωκλήσια της επικράτειας θα σφύζουν από πιστούς. Σε πλήρη προεκλογική περίοδο, κανείς «γαλάζιος» βουλευτής δεν θα διακινδύνευε να λείπει από τις λειτουργίες, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στους πολιτικούς του ανταγωνιστές.

Έτσι βρέθηκε η «χρυσή τομή» της απογευματινής συνεδρίασης, ώστε να συνδυαστούν οι δημόσιες σχέσεις με τα κομματικά καθήκοντα.

Τι θα ζητήσει ο Μητσοτάκης από τους βουλευτές, η ατζέντα

Στο τρίωρο που θα διαρκέσει η συνάντηση, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να «τα δώσουν όλα» στην προεκλογική μάχη, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται η συνταγματική αναθεώρηση και οι τρέχουσες εξελίξεις γύρω από τις απαλλαγές στελεχών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πηγή: tovima.gr

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