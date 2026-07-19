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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Γεραπετρίτης: Επίσκεψη του Υπ. Εξωτερικών στην Σεούλ

Γιώργος Γεραπετρίτης
clock 22:46 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Σεούλ, αύριο 20 και μεθαύριο 21 Ιουλίου. Ειδικότερα, αύριο Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κορέας, Cho Hyun.

Τέλος, την Τρίτη 21 Ιουλίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα επισκεφθεί το Ελληνικό Μνημείο Πεσόντων στον Πόλεμο της Κορέας, όπου θα πραγματοποιηθεί τελετή κατάθεσης στεφάνου.

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Σεουλ Γιώργος Γεραπετρίτης
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