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GOSSIP - LIFESTYLE

Λασκαράκη - Σουλτάτος: Πού θα μαγειρέψουν μαζί στην Κρήτη;

λασκ
clock 15:00 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Λευτέρης Σουλτάτος και η Βάσω Λασκαράκη αυτό το καλοκαίρι θα τιμήσουν με την παρουσία τους τις γαστρονομικές εκδηλώσεις του Δήμου Σητείας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας "Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας" έτσι θα μαγειρέψουν με τις Χρυσοχέρες

βαθμολογήσουν τον Δήμαρχο για τις μαγειρικές του ικανότητες και θα μυηθούν στην ξεχωριστή γαστρονομική κουλτούρα της περιοχής.



Μέσα από γεύσεις, αρώματα και αυθεντικές τοπικές συνταγές, θα ανακαλύψουν τον πλούτο της Σητειακής γης και θα γίνουν μέρος μιας ξεχωριστής γιορτής.



Ο Δήμος Σητείας επενδύει στο ισχυρότερο «χαρτί» του τόπου μας το οποίο δεν είναι άλλο από τη γαστρονομία του, αναδεικνύοντας τον ίδιο τον άνθρωπο, τα μοναδικά τοπικά προϊόντα, τις παραδοσιακές συνταγές και τον πλούτο της κρητικής διατροφής, στηρίζοντας έμπρακτα τη γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής μετατρέποντας την σε μοχλό εξωστρέφειας, πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης.

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Βάσω Λασκαράκη Λευτέρης Σουλτάτος Σητεία
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