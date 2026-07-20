Νυκτερινή ενούρηση και ακράτεια σε ενήλικες - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Εάν ξυπνάτε στη μέση της νύχτας για τουαλέτα ή έχετε βιώσει ακούσια απώλεια ούρων στον ύπνο σας να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι 1 στους 10 ενήλικες αντιμετωπίζει νυχτερινή ακράτεια.

Το ygeiamou.gr συνομιλεί με τον κ. Ανδρέα Πετρολέκα, Χειρουργό Ουρολόγο – Ανδρολόγο, αναπληρωτή Διευθυντή Β’ Ουρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center και μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας για τις δυσκολίες της νυχτερινής ενούρησης και ακράτειας σε ενήλικες καθώς και τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες.

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση με τον κ. Πετρολέκα στο επεισόδιο 15 της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» που ακολουθεί:

Μιλώντας στη σειρά vidcast για την ακράτεια, ο κ. Πετρολέκας δίνει συμβουλές για την άμεση αντιμετώπιση και μείωση των συμπτωμάτων. Συνιστά κινήσεις όπως τη μείωση της κατανάλωσης υγρών, σαλατών, λαχανικών και φρούτων το βράδυ, ειδικά πριν τον ύπνο, αλλά και το περπάτημα πριν τον ύπνο για κινητοποίηση των υγρών που έχουν συσσωρευτεί στα πόδια (π.χ. λόγω οιδήματος). Επίσης προτείνει την τοποθέτηση των ποδιών ψηλά πριν τον ύπνο, την τήρηση ενός σταθερού ωραρίου ύπνου, αλλά και την αποφυγή αλκοόλ πριν το ύπνο. Συνιστά ακόμη τις ασκήσεις Kegel για την ενδυνάμωση των μυών του πυελικού εδάφους.

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O κ. Ανδρέας Πετρολέκας χειρουργός ουρολόγος ανδρολόγος, αναπληρωτής διευθυντής Β’ Ουρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center και μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας με την κυρία Νίκη Ψάλτη αρχισυντάκτρια του ygeiamou.gr.

Ο κ. Πετρολέκας παρουσιάζει όλα τα βήματα μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης και θεραπείας, αλλά δίνει και συμβουλές προσωρινής διαχείρισης του προβλήματος για την αποφυγή «ατυχημάτων» στη διάρκεια της νύχτας.

Ο ειδικός τονίζει ότι ηνυχτουρία και η νυχτερινή ενούρηση μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Δεν αποτελούν ταμπού ή στίγμα και η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας μπορεί να αποκαταστήσει την ποιότητα ζωής του ατόμου.

*Με την ευγενική χορηγία των προϊόντων φροντίδας Sani Sensitive και την επιστημονική επιμέλεια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

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